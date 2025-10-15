יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:18
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

אבי נמני: "שיחקנו באומץ"? אומץ זה חיילים בעזה

כוכב העבר בביקורת על בן שמעון ב"שיחת היום": "נכשל, אבל צריך להישאר כמאמן, אם ימשיך ללכת ראש בקיר - כולנו נפסיד. שערורייה שדוידה לא בהרכב"

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

שוב נבחרת ישראל פגשה יריבה איכותית ושוב זה הסתיים בתבוסה. אמנם הפעם הכחולים לבנים נראו טוב הרבה יותר בהשוואה להשפלה מול נורבגיה (5:0), אבל השורה התחתונה היא שהנבחרת חטפה 3:0 מול איטליה ונותרה עם לא מעט סימני שאלה בנוגע לעתיד. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, סיכם את המשחק בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

חזרת החטופים מרגשת.
”אין ספק, זה גם דמעות, שמחה יוצאת דופן, שבאמת הפכה את הימים האלה לימים מדהימים, אבל אסור לשכוח את החיילים שלנו הגיבורים, שבזכותם החטופים חזרו, המון משפחות שאיבדו את היקירים שלהם, אסור לשכוח לעולם”.

רן בן שמעון חושב שיש נבחרת טובה.
”אם הוא חושב שיש נבחרת טובה אז הוא היה צריך להביא תוצאות טובות יותר ממה שהנבחרת הביאה, אני חושב שאתמול בפודקאסט בלילה העלינו המון תובנות לדברים שצריך להסתכל עליהם קדימה, אף אחד לא מגיע ממקום אישי, כולנו אוהדים את הנבחרת, צריך להסיק מסקנות ולקחים, חזרנו אחורה גם אם אנחנו רוצים וגם אם לא, לא משנה מה הוא יגיד, יש את מבחן התוצאה ושם חזרנו אחורה. ספגנו 17 שערים בארבעה מפגשים מול איטליה ונורבגיה, זה משהו שאומר דרשני”.

המסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)המסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)

רמת הבלמים הכי חלשה שאני זוכר.
”תכף אענה על זה. זה לא שחוליית ההגנה יכולה להיות בעייתית, אבל קחו בחשבון שים אותה הגנה עשינו תוצאות טובות יותר נגד נבחרות לא פחות טובות, גם נגד נבחרות בשיא שלהן עשינו תוצאות טובות כי באנו מוכנים, הפעם לא באנו מוכנים, לקמפיין הזה, משחק ההגנה הרבה יותר חשוב וזה לא היה, ראינו נבחרת אחרת במחצית הראשונה, נבחרת אגרסיבית, וצריך להסיק מסקנות למקום טוב. ברגע שהוא יעשה את זה, גם רן עצמו יצליח, אם הוא לא ילמד מטעויות שלו אז אנחנו נלך אחורה”.

התחילו לשמוע במילה בילד אפים, אני לא רואה תוצאות, השאלה מבחינת הגנה, זו החוליה הכי חלשה בנבחרת מזה שנים. מלטה ספגה פחות, אנדורה.
”יש נתונים ויש עובדות, אני לא יודע לשנות אותם, כל מכבסת מילים של רן זה לא משנה, אני מבין אותו, כן? הוא צריך להגיד את זה, אבל משפטים כמו ‘שיחקנו באומץ’, מה זה אומץ? אומץ זה חיילים שסיכנו את החיים שלהם בעזה, כדורגל זה לא אומץ, משחק התקפה לא בא על חשבון משחק הגנה, רן צריך להבין את זה ולהפנים, ליישם את זה גם על כר הדשא.

רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

“אם הוא לא יעשה את הסוויץ’ אז הוא הראשון שייפגע, עד היום בכל המועדונים הגדולים הוא נכשל, הוא צריך להבין שהוא מתמודד עם כוכבים ותקשורת, אז ברגע שהוא יבין שהוא צריך להתעסק בעיקר ולהתמודד עם השחקנים שבאים לנבחרת, ולתת לשחק לאלה שבכושר הכי טוב, אז הנבחרת תצליח”.

אתה רומז שהזימונים לא היו טובים?
”תמיד היו ויכוחים, מאמני עבר וגם בעתיד”.

מי חסר לך?
”אני חושב שזו שערורייה שדוידה לא בהרכב של הנבחרת, הוא אחד הטובים, בכושר, עם עוצמות, ראינו אותו באירופה עם מכבי מתמודד מול יריבות איכותיות, זה שהוא לא בסגל בכלל, זה משהו לא ברור. זו לא סוגייה של שחקן כזה או אחר, התבנית צריכה להיות חדשה ונקייה, אסור שיחזרו דברים כמו זה ששחקנים לא משחקים בקבוצות, מגיעים לנבחרת ומשחקים ומקבלים עדיפות, זה מקלקל את חדר ההלבשה.

“לא יכול להיות שעולים בלי חלוץ למשחק מול נורבגיה, תחשבו איזה מרמור זה גורם לאותם שלושה חלוצים שלא עלו. אלי דסה לא הייתה לו קבוצה והוא לא התאמן עם קבוצה, והוא בא לחדר הלבשה והוא מועדף על שחקנים אחרים שמשחקים, תחשבו מה קורה לשחקנים אחרים, הם אומרים לעצמם ‘מה, אז מישהו שלא משחק בכלל מקבל עדיפות’”?

אושר דוידה (Picture by Pedja Milosavljevic)אושר דוידה (Picture by Pedja Milosavljevic)

ראו את זה בשער.
“אל תתעסקו בתפקיד של השוער או בדסה, אני מתכוון באופן כללי”.

ראינו גם אצל אבו פאני ירידה ביכולת, כשלא משחקים הרבה זמן אז אי אפשר להתמודד מול הרמות האלו. מה דעתך על אלה שחושבים שרן צריך ללכת הביתה?
”אני חושב שרן צריך לשנות ולהשתנות, לא חושב שצריך לשלוח אותו הביתה, גם עם זה שהוא נכשל. יש לו סיכוי לעלות ביורו כי ההגרלה תהיה טובה יותר, יש יותר נבחרות וצריך לתת לו את ההזדמנות, אבל אם הוא ימשיך ללכת ראש בקיר אז בסוף אנחנו נפסיד”.

סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון, שפיגלר ודמתי מדברים על המשחק

לא יודע אם הוא צריך להשתנות, אתה יודע למה הוא הצליח בקבוצות קטנות? כי הוא ידע להילחם מול הגדולות, אולי ככה הוא צריך לעשות את זה גם בנבחרת.
”קודם כל כן. צריך לדעת לנהל סגל, צריך לדעת לנהל כוכבים, לנהל תקשורת, לעמוד בלחצים, אם הוא ייקח את עצמו בידיים ויבין עם עצמו איפה הוא טעה, בסוף הוא נהיה יותר טוב, אם הוא ייקח את זה למקום הנכון אז כולנו נרוויח, ואם לא אז כולנו נפסיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */