אבי נמני: "שיחקנו באומץ"? אומץ זה חיילים בעזה

שוב נבחרת ישראל פגשה יריבה איכותית ושוב זה הסתיים בתבוסה. אמנם הפעם הכחולים לבנים נראו טוב הרבה יותר בהשוואה להשפלה מול נורבגיה (5:0), אבל השורה התחתונה היא שהנבחרת חטפה 3:0 מול איטליה ונותרה עם לא מעט סימני שאלה בנוגע לעתיד. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, סיכם את המשחק בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

רן בן שמעון חושב שיש נבחרת טובה.

”אם הוא חושב שיש נבחרת טובה אז הוא היה צריך להביא תוצאות טובות יותר ממה שהנבחרת הביאה, אני חושב שאתמול בפודקאסט בלילה העלינו המון תובנות לדברים שצריך להסתכל עליהם קדימה, אף אחד לא מגיע ממקום אישי, כולנו אוהדים את הנבחרת, צריך להסיק מסקנות ולקחים, חזרנו אחורה גם אם אנחנו רוצים וגם אם לא, לא משנה מה הוא יגיד, יש את מבחן התוצאה ושם חזרנו אחורה. ספגנו 17 שערים בארבעה מפגשים מול איטליה ונורבגיה, זה משהו שאומר דרשני”.

רמת הבלמים הכי חלשה שאני זוכר.

”תכף אענה על זה. זה לא שחוליית ההגנה יכולה להיות בעייתית, אבל קחו בחשבון שים אותה הגנה עשינו תוצאות טובות יותר נגד נבחרות לא פחות טובות, גם נגד נבחרות בשיא שלהן עשינו תוצאות טובות כי באנו מוכנים, הפעם לא באנו מוכנים, לקמפיין הזה, משחק ההגנה הרבה יותר חשוב וזה לא היה, ראינו נבחרת אחרת במחצית הראשונה, נבחרת אגרסיבית, וצריך להסיק מסקנות למקום טוב. ברגע שהוא יעשה את זה, גם רן עצמו יצליח, אם הוא לא ילמד מטעויות שלו אז אנחנו נלך אחורה”.

התחילו לשמוע במילה בילד אפים, אני לא רואה תוצאות, השאלה מבחינת הגנה, זו החוליה הכי חלשה בנבחרת מזה שנים. מלטה ספגה פחות, אנדורה.

”יש נתונים ויש עובדות, אני לא יודע לשנות אותם, כל מכבסת מילים של רן זה לא משנה, אני מבין אותו, כן? הוא צריך להגיד את זה, אבל משפטים כמו ‘שיחקנו באומץ’, מה זה אומץ? אומץ זה חיילים שסיכנו את החיים שלהם בעזה, כדורגל זה לא אומץ, משחק התקפה לא בא על חשבון משחק הגנה, רן צריך להבין את זה ולהפנים, ליישם את זה גם על כר הדשא.

רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

“אם הוא לא יעשה את הסוויץ’ אז הוא הראשון שייפגע, עד היום בכל המועדונים הגדולים הוא נכשל, הוא צריך להבין שהוא מתמודד עם כוכבים ותקשורת, אז ברגע שהוא יבין שהוא צריך להתעסק בעיקר ולהתמודד עם השחקנים שבאים לנבחרת, ולתת לשחק לאלה שבכושר הכי טוב, אז הנבחרת תצליח”.

אתה רומז שהזימונים לא היו טובים?

”תמיד היו ויכוחים, מאמני עבר וגם בעתיד”.

מי חסר לך?

”אני חושב שזו שערורייה שדוידה לא בהרכב של הנבחרת, הוא אחד הטובים, בכושר, עם עוצמות, ראינו אותו באירופה עם מכבי מתמודד מול יריבות איכותיות, זה שהוא לא בסגל בכלל, זה משהו לא ברור. זו לא סוגייה של שחקן כזה או אחר, התבנית צריכה להיות חדשה ונקייה, אסור שיחזרו דברים כמו זה ששחקנים לא משחקים בקבוצות, מגיעים לנבחרת ומשחקים ומקבלים עדיפות, זה מקלקל את חדר ההלבשה.

“לא יכול להיות שעולים בלי חלוץ למשחק מול נורבגיה, תחשבו איזה מרמור זה גורם לאותם שלושה חלוצים שלא עלו. אלי דסה לא הייתה לו קבוצה והוא לא התאמן עם קבוצה, והוא בא לחדר הלבשה והוא מועדף על שחקנים אחרים שמשחקים, תחשבו מה קורה לשחקנים אחרים, הם אומרים לעצמם ‘מה, אז מישהו שלא משחק בכלל מקבל עדיפות’”?

אושר דוידה (Picture by Pedja Milosavljevic)

ראו את זה בשער.

“אל תתעסקו בתפקיד של השוער או בדסה, אני מתכוון באופן כללי”.

ראינו גם אצל אבו פאני ירידה ביכולת, כשלא משחקים הרבה זמן אז אי אפשר להתמודד מול הרמות האלו. מה דעתך על אלה שחושבים שרן צריך ללכת הביתה?

”אני חושב שרן צריך לשנות ולהשתנות, לא חושב שצריך לשלוח אותו הביתה, גם עם זה שהוא נכשל. יש לו סיכוי לעלות ביורו כי ההגרלה תהיה טובה יותר, יש יותר נבחרות וצריך לתת לו את ההזדמנות, אבל אם הוא ימשיך ללכת ראש בקיר אז בסוף אנחנו נפסיד”.

סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)

לא יודע אם הוא צריך להשתנות, אתה יודע למה הוא הצליח בקבוצות קטנות? כי הוא ידע להילחם מול הגדולות, אולי ככה הוא צריך לעשות את זה גם בנבחרת.

”קודם כל כן. צריך לדעת לנהל סגל, צריך לדעת לנהל כוכבים, לנהל תקשורת, לעמוד בלחצים, אם הוא ייקח את עצמו בידיים ויבין עם עצמו איפה הוא טעה, בסוף הוא נהיה יותר טוב, אם הוא ייקח את זה למקום הנכון אז כולנו נרוויח, ואם לא אז כולנו נפסיד”.