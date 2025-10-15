יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:20
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מכה למכבי חיפה: קורנו ייעדר לארבעה שבועות

אחרי שהמגן נפגע מול מכבי ת"א, הוא עבר סדרת בדיקות ובהן נקבע שהוא זקוק לסד בכף רגל שמאל, סייף אמור להחליפו. גורה ואגבה בתמונת ההרכב לנתניה

פייר קורנו (שחר גרוס)
פייר קורנו (שחר גרוס)

מכה למכבי חיפה: הירוקים הודיעו היום (רביעי) בצהריים שפייר קורנו יושבת למשך ארבעה שבועות. הצרפתי נפגע מול מכבי ת"א, עבר סדרת בדיקות ובהן נקבע שהוא זקוק לסד בכף רגל שמאל.

במצב דברים שכזה, קורנו יוכל לחזור לשחק רק לאחר פגרת השזרוע. מדובר במכה מקצועית מכיוון שהמגן נחשב לאחד השחקנים הכי חשובים של דייגו פלורס. מי שאמור להחליף את קורנו הוא קני סייף.

הקבוצה עצמה צפויה להגביר מחר עם שחקני הנבחרות השונות את ההכנות לקראת משחקה מול מכבי נתניה. פלורס עשוי לבצע מספר שינוים בהרכב כאשר לרשותו יעמוד גם גיורגי ירמקוב שהתאושש מפציעה. קנג'י גורה ופטר אגבה בתמונת ההרכב, ועלי מוחמד חזר היום לארץ.

קני סייף (עמרי שטיין)קני סייף (עמרי שטיין)
