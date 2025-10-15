"שוב מצליחה לנשום, הפועל ב"ש נתנה לנו המון"

לפני יומיים בלבד (שני), איתן הורן חזר משבי החמאס לאחר שנתיים של סיוט. אחיו, יאיר הורן, נחטף גם הוא ב-7.10 וחזר בעסקאות הקודמות. שניהם, אוהדי הפועל באר שבע אדוקים, וקיבלו גם ביקור מרגש משחקני הקבוצה ואנשי המועדון בבית החולים.

כזכור, האחים הורן גם טסו מעל טרנר במסוק הצבאי כשחזרו מהשבי. אימם של איתן ויאיר, רותי סטרום, דיברה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הבנים שלה, מצבו של איתן אחרי החזרה הטרייה מהשבי וגם על החיבוק שקיבלו מהקבוצה מבירת הנגב.

איך הרגשת אחרי החזרה של איתן?

“אני שוב הצלחתי לנשום ולשמוח, והנה זה מה שידעתי שיקרה ששלושת הבנים שלי שוב ביחד איתי”.

האחים הורן שוב מאוחדים (אחר)

מה מצבו של איתן? ממה שאפשר לספר?

”עדיין עושים לו בדיקות והכל, הוא נראה בסדר, ירד המון המון במשקל, אבל עם האהבה שלנו הוא יעבור את זה”.

לאורך כל התקופה לא הפסקת להתראיין, לא חגגת את החגים, לא ויתרתם לרגע, מאיפה שואבים כאלה כוחות?

”כל אמא וכל משפחה שקורה לה דבר כזה, יעשו הכל כדי להחזיר את האהובים שלהם וזה מה שעשינו”.

מה הדבר הראשון שאיתן ביקש? למה הוא הכי התגעגע?

”לא משהו מיוחד שביקש, אבל הוא אכל בשר”.

איתן הורן בישראל (דובר צה"ל)

כל התקופה הזאת, מה הוא סיפר לכם?

”הוא עדיין לא סיפר, גם יאיר לא סיפר הרבה. יאיר שמר על איתן ואנחנו לא יודעים הרבה, אבל בסדר, הכל ייצא עכשיו אני חושבת, עכשיו כשאיתן פה, גם יאיר יספר”.

כשהם ראו אחד את השני אחרי התקופה הזאת, שהם התאחדו שוב, מה המשפט הראשון שהם אמרו אחד לשני?

”ברגע שהודיעו שאנחנו יכולים להיכנס ולראות את איתן, יאיר רץ ונכנס קודם, אני הגעתי אחר כך אז לא ראיתי את המפגש, להם היה חשוב שאחרי שמונה חודשים שהפרידו ביניהם, שם בשבי הם היו כל הזמן ביחד, אז היה חשוב ליאיר לראות אותו קודם. אח”כ שוחחנו והדברים יצאו באותו רגע, לא חשבנו יותר מדי, רק צרינו להיות ביחד”.

המסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)

הוא עבר מעל טוטו טרנר כמו יאיר, היה לו חשוב לסגור מעגל עם הפועל ב”ש.

”כל המשפחה שלי, הילדים והנכדים, אוהדי ב”ש, והאמת שהקבוצה נתנה המון, כל הזמן הזה, עזרה לעמוס, לנכדים שלי, וגם אני קיבלתי את העזרה הזאת. היו רגעים של שמחה ורגעים של מודעות למה שקורה עם החטופים, זה עזר ואני מודה לאלונה ברקת ולכל השחקנים והאוהדים, על כל מה שהם עשו כל השנתיים האלו”.

איתן מדבר כבר על זה שהוא רוצה ללכת לראות את המשחקים?

”בינתיים הוא לובש את הבגדים של ב”ש, הוא מתחיל לשאול מתי יש משחק, הוא אתמול ראה את המשחק של נבחרת ישראל. לאט לאט הולכים בדרך הטובה כולנו ביחד. אנחנו המשפחות שמחות מאוד שקיבלנו את האהובים שלנו, מודה לעם על האהבה, אבל יש לנו עדיין חטופים חללים בעזה, אז אני מבקשת מכולם – להמשיך לתמוך בנו, אנחנו צריכים את כולם כולל כולם כאן”.