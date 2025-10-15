יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
78-75מ.ס. דימונה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
710-65בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

לצמיתות? טירה תארח את דימונה בטייבה

בעיריית טירה שלחו מכתב להתאחדות: "לא הענקנו לקבוצה רישיון שימוש או אישור למגרש העירוני". במ.כ. צעירי טירה אמרו: "ייתכן ולא נשוב לאצטדיון"

|
שחקני מ.כ. צעירי טירה (יונתן גינזבורג)
שחקני מ.כ. צעירי טירה (יונתן גינזבורג)

האם מ.כ צעירי טירה מליגה א' דרום בבעיה? עיריית טירה העבירה להתאחדות לכדורגל מכתב רשמי ובו ציין ד"ר וליד נאסר, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט, כי המועדון לא יכול להשתמש במגרש העירוני כיוון שלא ניתן רישיון ו/או אישור שימוש רשמי. המשמעות הראשונית היא שהקבוצה תארח את מ.ס. דימונה במגרש בטייבה, במסגרת המחזור השישי בליגה א' דרום.

"הננו להודיע כי עיריית טירה אינה מאשרת את קיום משחק הליגה של קבוצת צעירי טירה, המתוכנן ליום חמישי הקרוב, 16/10/2025, במגרש העירוני טירה", נכתב בפתח דבר, במכתב שהועבר להתאחדות לכדורגל. "הזמנו את המגרש והיום בפורטל ההתאחדות לכדורגל ויום למוחרת הודיעו לנו שאי אפשר לארח בטירה", ציינו אנשי מ.כ צעירי טירה ל-ONE.

עוד נכתב במכתב שהועבר מעיריית טירה להתאחדות לכדורגל: "לידיעתכם, העירייה לא העניקה לקבוצה רישיון שימוש או אישור רשמי למגרש העירוני ולפיכך אין לקיים בו כל פעילות רשמית מטעם הקבוצה. אי לכך, מתבקשת ההתאחדות לכדורגל שלא לאשר את קיום המשחק הנ"ל, עד להסדרת נושא השימוש במגרש מול עיריית טירה".

מ.כ צעירי טירה (באדיבות המדיה של המועדון)מ.כ צעירי טירה (באדיבות המדיה של המועדון)

"השבוע נשחק בטייבה", ציינו בקול אכזבה אנשי מ.כ צעירי טירה. "לא מובן לנו למה עושים לנו כך. יכול מאוד להיות כי לא הסכמנו בתחילת השנה להידברות על איחוד בין שני המועדונים בעיר, אלא שלא היה משהו קונקרטי עליו אפשר לחתום ולצאת לדרך. מבחינתנו, הכל פתוח ואנחנו מקווים לחזור הביתה בקרוב, אבל ייתכן שלא נשוב", סיכמו אנשי מ.כ צעירי טירה.

במסגרת המחזור השישי, כאמור, בליגה א' דרום, מ.כ צעירי טירה, שהייתה אמורה לארח את מ.ס דימונה בטירה, תיאלץ לעשות זאת במגרשה של טייבה. המשחק ייערך מחר (חמישי) בשעה 19:30. טירה מגיעה להתמודדות מהמקום ה-12 כשלרשותה חמש נקודות, בעוד דימונה מגיעה להתמודדות מהמקום השביעי כשלרשותה שבע נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */