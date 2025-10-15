שחקני הנבחרת יגיעו חבולים, קאנגווה ופרץ בספק

לאחר שיצאה לפגרת הנבחרת במאזן מושלם של שישה ניצחונות משישה משחקים, הפועל באר שבע תחזור בשבת הקרובה לליגת העל, כשתתארח באצטדיון נתניה אצל עירוני קריית שמונה. במועדון מקווים להמשיך את המומנטום האדיר ולשמור על המאזן המושלם, אך עד המשחק יגיעו גם עם כמה דאגות.

בצד המעודד, שלושה שחקנים בכירים חזרו לאחר תקופה ממושכת מחוץ למגרשים. מיגל ויטור, הלדר לופס וניב אליאסי חזרו להתאמן באופן מלא במהלך הימים האחרונים והם צפויים לשוב לסגל למשחק הקרוב, מה שמהווה תוספת כוח משמעותית עבור המאמן רן קוז'וק.

לעומת זאת, בעמדת השוער והקישור יש פחות חדשות טובות. אופיר מרציאנו סובב את הקרסול בשבוע שעבר ועדיין לא שב לאימונים, בעוד שחמודי כנעאן ממשיך להתקשות לחזור לכושר מלא ועדיין לא ברור אם יחזור לסגל.

מיגל ויטור (רדאד ג'בארה)

בנוסף, בבאר שבע עוקבים מקרוב אחר מצבם של שחקני הנבחרת שחזרו מעומס אדיר. אור בלוריאן, אליאל פרץ, דן ביטון ומתן בלטקסה לקחו חלק בשני משחקי הנבחרת ויגיעו עייפים, ובמועדון שוקלים לאפשר לפחות לחלקם מנוחה מול קריית שמונה.

מבחינת פרץ פרט לעומס, הוא גם הרגיש כאבים חזקים במחצית השנייה נגד איטליה והוא בספק לשבת כשההערכה שמדובר בקרע בין הצלעות לגב. גם קינגס קנגוואה התלונן על כאבים אחרי המשחק של נבחרת זמביה נגד נבחרת ניז'ר, וייבדק במסגרת הקבוצה.