"במחלקות הנוער לא מלמדים הגנה, כבר שנים"

הפסד 3:0 לאיטליה אמש (שלישי) קבע כי נבחרת ישראל לא תהיה במונדיאל 2026. החבורה של רן בן שמעון קיבלה מחמאות, אך יצאה ללא כלום אחרי שגם ספגה 5:0 מהדהד מנורבגיה בסוף השבוע. ניר לוין, שלב את המדים הלאומיים בעבר וכיום מנהל מקצועי בהפועל פתח תקווה, התראיין בנושא לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

דעתך על משחקי הנבחרת?

”תוצאות לא טובות, מול נורבגיה גם איכות המשחק הייתה מאכזבת. נגד איטליה התוצאה לא משקפת, 3:0 זה לא מה שמשקף”.

מה אהבת ומה לא?

”הבעיות שלנו בהגנה ידועות, זה עולה לנו וזה קרה בשני המשחקים. רן ניסה להתוות דרך של לשחק כדורגל, משחק התקפי, ללחוץ את היריבות, ובהיבט הזה הוא עשה את המקסימום ובעוד דברים, אבל בסוף אנחנו פחות טובים מאיטליה ונורבגיה, ואנחנו נסיים מקום שלישי, זה מה שמשקף”.

ניר לוין (ראובן שוורץ)

מה היית עושה מבחינת שחקנים במקום רן בן שמעון?

”זה לא שמסתובבים בלמים בארץ, זה לא שהוא יחליף את הבלמים לאחרים זה ישפר את האיכות, זה מה שיש”.

את היית אחראי על הנוער במשך שנים, למה לא גדלים לנו בלמים? אולי בעתיד נראה.

”זה לא רק בלמים, צריך לבדוק מה קורה במחלקות הנוער, בליגות, יש דברים לשנות ולשפר, גם בנבחרות, גם בבנייה. זו הבעיה העיקרית, ברוב הקבוצות יש בלמים זרים, אין הרבה ישראלים שמשחקים ברמות גבוהות בארץ או ליגיונרים ולכן זה המצב.

במחלקות הנוער לא מלמדים הגנה, לא מלמדים באופן אינדיבדואלי, נותנים לשחקנים צעירים בעיקר לשחק. משחקים שלושה בלמים ששומרים על חלוץ אחד אז הם לא נתקלים באחד על אחד, ודברים שהם צריכים לעשות כשחקני הגנה, כשאחר כך הם יפגשו את רטגי, סורלות’, הולאנד, אז אולי הם יידעו מה לעשות, זאת אחת הבעיות. לא חושב שזה רן או מאמן אחר, זה היה ככה שנים”.

מתן בלטקסה במאבק עם פרנצ'סקו פיו אספוסיטו (IMAGO)

אז יש בעיה שורשית, אנחנו גם סופגים בדקות סיום. כל מחצית, משהו שאני לא יודע להסביר.

”כן נכון, זה גם משהו מנטלי שקשור במנהיגות, בשלות, ריכוז בדקות החשובות”.

שאלה לסיום, אתה בהפועל פ”ת אחראי על מחלקת הנוער, אתה דואג שהבלמים שם יגדלו כמו שצריך? או שחקני ההגנה, אתה מנסה להנחיל קצת עקרונות?

”לא תמיד אני מצליח, אני בעיקר עם קבוצת הבוגרים, פחות בנוער, אנחנו משתדלים לעשות את זה. יש לנו בלם מצוין שהיה בנבחרת הנוער, גדלים לנו שחקנים ואנחנו מעלים אותם לבוגרים כדי שיתמודדו עם מהירות וכוח, זה כדי לשפר אותם. אנחנו מנסים לעשות, אבל בסופו של דבר יש בעיות שהן מערכתיות, של הליגות, נגד מי אתה משחק. ולבין ליגת הנוער לבוגרים אין ליגת מילואים, באירופה תבחרו ליגה ויש את אחת הפתרונות, פה בארץ אין את זה”.