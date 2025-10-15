"שחקנים לא מביאים לנבחרת מה שהם יודעים"

יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:20
שייע פייגנבוים בתוכנית "שיחת היום": "יש לנבחרת פוטנציאל הרבה יותר טוב, אבל לא רואים שום דבר מזה. הנבחרת שיחקה סגור עם מתפרצות". וגם: גולסטאר

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל לא תהיה במונדיאל 2026 לאור התוצאות בחלון אוקטובר האחרון, כאשר אחרי התבוסה 5:0 לנורבגיה, הגיע אתמול (שלישי) הפסד נוסף בדמות 3:0 לאיטליה. שחקן נבחרת ישראל בעבר, שייע פיינגנבוים, דיבר על החבורה של רן בן שמעון בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה עם נבחרת גולסטאר? אתה מאמן השנה?
”עד היום לא יודעים”.

הם נוסעים עוד מעט, אתה בחוץ?
”אנחנו נראה בהמשך”.

הודחת או לא?
”מה זאת אומרת?”.

אם לא תהיה בעונה החדשה אז הודחת. אני יודע שג’ובאני נוסע.
”אם אני ארצה לנסוע אז אני אסע, זו תשובה טובה?”.

איך אתה רואה את נבחרת ישראל?
”האמת, לא באים לידי ביטוי במשחקים שהם משחקים, שחקנים כמו מנור (סולומון), שחקנים שבאים מחו”ל, לא מביאים את מה שהם יודעים, הפוטנציאל הרבה יותר טוב, אבל על המגרש לא רואים שום דבר מהנבחרת הזאת”.

שבעה שחקנים שפתחו אתמול, פתחו מול איטליה ב-5:4, והשמיני זה השוער שבן שמעון החליט להדיח את דניאל פרץ.
”איך קיבלנו את הגול השני? מי איבד את הכדור? (סתיו טוריאל) איפה הוא עמד כשהוא קיבל את הכדור? איבד ליד הרחבה. הנבחרת שיחקה סגור, הרמטית, עם מתפרצות, מנור עם מתפרצת וכל אחד שם, ואז יכולנו לעשות משהו”.

