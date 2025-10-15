"המון דרשו כדורגל אחר, ידענו שהנבחרת תשלם"

נבחרת ישראל הפסידה אמש (שלישי) 3:0 לאיטליה, תוצאה שחרצה את גורלה – היא לא תהיה במונדיאל 2026. האזורי תפסו את המקום בפלייאוף לחבורה של רן בן שמעון, ששוב לא תהיה בטורניר גדול. שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, דיבר על הנבחרת בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתם מסכמים את המשחק?

”מנסים לא להתווכח עם לוח התוצאות ונותנים לנו להרגיש שהיינו קרובים. שיחקנו את הכדורגל שרצינו בחלק שרצינו, אבל לוח התוצאות מראה 3:0 ומי שלא ראה את המשחק אז מבחינתו זה ניצחון קל לאיטליה, אבל מי שכן ראה, ראה נבחרת ישראלית עם דברים טובים”.

עם כל הדברים הטובים, כדורגל זה מבחן תוצאות ושם הפסדנו. גולים נאיביים, דקות קריטיות, כל המחלות של הכדורגל הישראלי, אז ממה אתה מעודד?

”יש מצב שב-2028, רן בוודאות יהיה, אבל אני לא בטוח אם אהיה, אז מי שיהיה, בסוף הקמפיין הזה יישב בן אדם שיגיד ‘אמרנו לכם’, ויש בן אדם שיגיד ‘מצטערים גם הפעם זה לא הלך’. אני לא בטוח, אבל גם אתם תסכימו, אם המחלות לא יעברו אז לא נהיה ב-2028, אף אחד לא מסתיר, אבל אני מנסה לשאוב עידוד מדברים שעקביים. ההתעקשות לשחק כדורגל ולא לבוא ולהתבנקר, שבסופו של דבר תפסיד 1:0 ותגיד זה היה נורא”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

קיבלנו תבוסה בגלל הגישה הזאת, אחת מהתבוסות הגדולות, 5:0 לנורבגיה, יש נבחרות שאולי לפעמים צריך לשחק אחרת נגדן.

”אני חושב, ואתה מבין לא פחות ממני, שאתה תגיד שזה משחק שלא משנה איך אני אראה, אני רוצה תוצאה, אז בדרך הזו שאנחנו פועלים, זה לא בטוח המשחק מול נבחרת. גם לנבחרות גדולות היו משחקי נפל. אנחנו פגשנו את נורבגיה שקיבלה את השילוש הקידוש, יש להם שחקנים מצוינים, שחקנים מצוינים בכושר טוב ובתלכיד שלהם הם בתקופה הטובה שלהם ב-20 השנים האחרונות. לא היינו במשחק, אין ספק, גם רן אמר את זה. לא היו לנו כאלה משחקים מאז שרן מונה”.

אבל אנחנו מקבלים גולים כמו מסננת, הוא היה בלם, גם אמיר שלח וגל כהן שבצוות שלו, ודווקא שם יש בעיה.

”היו המון אנשים, ואולי גם אתם, שדרשו לשחק כדורגל אחר, ידעתם שזה יהווה מחיר, כשאתה מתעקש על הנעת כדור אז אתה תשלם מחירים. דבר שני, אף אחד מכם, גם לא לי ולא לרן, יש שם של שני שחקנים או שלושה שיפתרו את העניין. אין ספק שזה נוראי הכמות שספגנו, גם מתמטית, אם לא ניקח נקודות מהנבחרות דרג א’ וב’ לא נעלה לשום מקום”.

רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

גם מאסטוניה קיבלת שני גולים, רק מול מולדובה לא ספגת.

”אני מתכוון למשחקים של מאני טיים, בקמפיין הזה, אם היו מחלקים לנו 100 שקל, כולנו היינו מהמרים שישראל תסיים מקום שלישי, זה היה הריאלי. אני חושב שהפסדנו את הקמפיין ב-5:4 לאיטליה, אם שם היה תיקו אז אולי היה אחרת”.

בקמפיין הקודם קיבלנו את האופטימיות, שחשבנו שאפשר לפצח את הנבחרות החזקות.

”לצד המון דברים, אחרי 5:0 ו-3:0, אני רואה דברים אצל הנבחרת, יש הנעת כדור שמשתפרת, התעקשות של צוות מקצועי לשחק כדורגל ולא לשים אוטובוסים, וכל זה בסופו של דבר בקמפיין הדבר משמעותי. אנחנו לא יודעים מה תהיה ההגרלה, אנחנו יכולים לקבל נבחרת בדרג הרביעי, ולדוגמה כמו שקיבלנו את נורבגיה מדרג א’ ואף אחד לא ציפה שהיא תהיה ככה בכושר טוב”.

איך אתה רואה את זה שבחלק מהמקומות רוצים שרן בן שמעון יילך הביתה?

”אף פעם לא הופתעתי מטור שמישהו כתב, זה בסדר לבקר כשהנבחרת מסיימת ‘רק’ במקום השלישי ומפסידה 5:0 ו-3:0. המקום של רן בטוח, אנחנו בתהליך של ארבע שנים ובסוף אנחנו נשפוט אותו. או שמישהו יסביר למה זה לא הלך או שנעלה ליורו”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

נבחרת הנוער כושלת, נבחרת הנערים כושלת עם תבוסה 5:0 לצרפת, לא עולים שלב, משהו לא דופק טוב.

”אני מסתכל על הנבחרות, מדליית ארד במונדילאיטו, באולימפיאדה, הישגים נדירים, האם אנחנו חושבים שישראל זה עלייה לשלבי עילית בגילאים או סגני אליפויות אירופה או חצי גמר יורו? אני חושב שזה יותר עילית ומידי פעם נעלה לטורניר גמר. התוכנית שלנו הייתה תוכנית שמיצתה את עצמה, השגנו מה שלא ציפינו להשיג אי פעם, זה עניין של שנתונים גם, היה דור מופלא כאן שעשה דברים נפלאים, מאמנים במומנטום מצוין”.

לנבחרת הנוער יש שחקנים לא רעים, אופיר חיים לקח לאריק בנאדו שחקנים ואני ראיתי את המשחקים, משחק אחד היא לא עשתה כלום, באחד לא הופיעה ברגע האמת.

”זו נבחרת שעשתה שלב עילית כל הזמן, באנקר, אז אני חושב שאנחנו לא באזורים של צרפת, בגילאים האלה אנחנו הגענו יותר רחוק מהם”.

אני מדבר על לוקסמבורג אפילו.

”אלו נבחרות שעושות התקדמות, ואנחנו מדברים על קלישאות. איי פארו אם אנחנו לא מנצחים אז זה לא טוב”.

אופיר חיים (שחר גרוס)

אני צועק כבר כמה שנים, תביאו איש מחו”ל שישפר את הפיזיות, אנחנו נופלים בזה בנערים וגם בנוער, צריך קפיצת מדרגה.

”כל מה שאתה אומר קורה, אנחנו שם, אנחנו יודעים שצריך תוכניות חדשות, לרענן, זה כמו דירה שהכל בסדר בהתחלה ואז צריך לצבוע ולשפץ”.

איזו תוכנית אתם עושים עכשיו?

”כל המאמנים ייצאו לקפריסין”.

וילי רוטנשטיינר יגיע לארץ?

”מקווה שכן, אני מניח שהמלחמה הסתיימה. הוא חי כאן לא מעט גם בתקופות מבצעים, הבעיה הייתה רק המלחמה. אני יכול לחיות עם יועץ שחי במקום אחר, היו אנשים שהפעילות שלהם הייתה פה”.

מה קורה עם עידן נחמיאס? הגיע הביתה?

”הוא עדכן שכואב לו יותר מהנסיעה מאשר המכה. הבנתי שבסדר גמור, נחמיאס יוכל לחזור לאימונים, ההגבלה הייתה על טיסה בגלל עניין של לחצים”.

עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

מבחינת חזרת המשחקים לארץ?

”כל יום שעובר, שלא נורה לכאן שום דבר, ושבעזה שקט יותר מבדר”כ, עוזר לנו בעניין הזה. צריך למצוא את התזמון הנכון, מאמין שזה יקרה בזמן הקרוב, לא בשבועיים הקרובים”.

שינו כבר דיבר בטח.

”הוא יעשה את זה כשיפגוש את האנשים בטח ולא בטלפון, צריך להזמין אנשי אופ”א, זה מה שחשוב, שיעשו את הבדיקות, מאז 7.10 לא הייתה תלונה שהמשחקים נלקחו מכאן”.

יש לך במרץ משחק ידידות.

”מכבי תל אביב, זה חשוב מאוד, היא נמצאת באירופית, ובית זה יתרון משמעותי”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

דיברנו על זה פה שהמשחקים שלה בנובמבר וזה והיא לא תצליח לשחק.

”המשחק מול מולדובה יהיה במולדובה ואז משחק בליטא, במרץ יש שני משחקי ידידות, לא יודע נגד מי קבעו ואז ביוני יש חלון מעניין ונבחרות מחפשות להכנה שלהם בגלל המונדיאל, אז נראה”

היינו לכאורה בלחץ שמעיפים את ישראל מאופ”א, מפיפ”א וכו’.

”אתה דיברת איתי ואמרתי לך שאין לחץ. התשובה הייתה חד משמעית, סיום המלחמה שם אותנו במקום אחר ומאוד התעצבנתי לראות שההתאחדות לא תגיע לאינדונזיה, שמעתי גם שהדיון סביב האירוויזיון בוטל, אז הכל נרגע והמציאות תהיה אחרת. אני לא משתמש כתירוץ, אנחנו רק רוצים שהמשחקים יחזרו לארץ ישראל, שהנבחרת תשחק מול הקהל שלה ולא בדברצן, זה עוד משהו שיכול לעזור בקמפיין שהציבו אותו כמטרה – 2028”.