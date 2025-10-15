יום שני, 20.10.2025 שעה 08:28
דולגופיאט: מרגיש שעשו בכוונה ברגע האחרון

אלוף העולם דיבר ב"שיחת היום" על החלטת ה-CAS: "קורע את הלב. מאכזב שזה קרה שלושה ימים, בשביל שלא יחליפו למדינה אחרת". וגם: מה אמרו לו המתחרים?

ארטיום דולגופיאט (חגי מיכאלי)
ארטיום דולגופיאט (חגי מיכאלי)

ארטיום דולגופיאט לא יקבל הזדמנות להגן על תוארו כאלוף העולם. באינדונזיה החליטו שלא לאפשר לנבחרת ההתעמלות להיכנס למדינה, גם התערבות ה-CAS לא עזרה להפוך את ההחלטה וכך נמנע מישראל להשתתף בתחרות היוקרתית. דולגופיאט המאוכזב דיבר על ההחלטה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך ההרגשה שלך אחרי מה שקרה? 
“אני בזמן האחרון לא נכנס לאינסטגרם בגלל התגובות שקיבלתי, רצים גם המון סרטונים של נבחרות וזה קורע את הלב, כולם שם ואני לא”.

התכוננת לזה הרבה זמן, מה עובר עליך שאתה לא שם?
”אצלנו זה לא כמו ב-MMA שאתה מעביר את התואר, אבל כן אני נחשב אחד הבכירים בתחרות, התכוננתי הרבה זמן, לא היה לי קל, אני בגיל קצת מבוגר להתעמלות, הרגשתי שאני מוכן ושאני נוסע לשם לא רק להתחרות, אלא לעשות את הכי טוב שאפשר, במדינה שאנחנו לא חברים כל כך, היה לי בראש לתת את כל כולי שם ומה שהכי מאכזב זה ששלושה ימים לפני הטיסה הכל היה בסדר, הוויזות והכל, ונראה לי שהעבירו את המונדיאליטו בעבר אז הפעם בכוונה עשו ברגע האחרון כדי שזה לא יעבור למדינה אחרת”.

דיברו איתך מתחרים ממקומות אחרים?
”חלק שאלו אחרי שהעליתי דברים לאינסטגרם כי הם לא הבינו מה קורה ולמה, עניתי שזה בגלל שאנחנו יהודים, הם היו בשוק”.

ארטיום דולגופיאט (רדאד גארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

מה התחרות הבאה?
”אני לא יודע אבל זה בסוף פברואר, התחרות החשובה באוגוסט”.

אתה יוצא לחופשה אז?
”כן, יוצא לנוח, גם כשלא התחרתי באליפות עולם אז עשיתי הכנה אינטנסיבית, אני רוצה לנוח ולחזור עם כוחות חדשים”.

כמה אתה נפגע כלכלית מזה? כמה היית צריך לקבל על זכייה במדליה שם?
”קודם כל אנחנו בספורט וגם אם אני מגיע הכי טוב שאפשר, זה ספורט ואני לא מגיע במאה אחוז למדליה, אז אני לא יודע להגיד כמה ומה. כשמתכוננים באמת ונותנים את הכל, אז אתה מתכונן בשביל התחרות הזאת, ואז מעיפים אותך בשנייה האחרונה בלי סיבה על כלום, זה קורע את הלב, ודווקא בתקופה שנהיה יותר רגוע והמלחמה נגמרה, אמרתי בטח בעולם יהיה יותר שקט ויתנהגו בצורה יותר טובה, אבל כמו שרואים, לא”.

הכנת תרגיל מיוחד לאליפות?
“לא משהו חדש, תחרות שהתחרתי באליפות עולם שנפלתי, זה אותו תרגיל, אבל הרגשתי שאני מוכן יותר ורציתי לטוס להתחרות”.

