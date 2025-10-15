יום שישי, 17.10.2025 שעה 12:08
יורוליג 25-26
00-00פנרבחצ'ה1
00-00ז'לגיריס2
00-00דובאי3
00-00הכוכב האדום4
00-00פאריס5
00-00מונאקו6
00-00באיירן מינכן7
00-00הפועל ת"א8
00-00ליון וילרבאן9
00-00אנדולו אפס10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00אולימפיה מילאנו12
00-00וירטוס בולוניה13
00-00אולימפיאקוס14
00-00פנאתינייקוס15
00-00ריאל מדריד16
00-00באסקוניה17
00-00ולנסיה18
00-00ברצלונה19
00-00מכבי ת"א20

הפועל ת"א תנצח? היחסים למשחק מול ולנסיה

האדומים ינסו להשאיר מאחור את ההפסד בדרבי, וב-Winner לא נקבעה פייבוריטית למשחק ב-21:30. וגם: היחסים להפועל ירושלים מול מנרסה וגמר טוטו לאומית

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אחרי שפתחה את היורוליג עם שני ניצחונות על ברצלונה ואנדולו אפס, הפועל ת"א נעצרה דווקא בדרבי עם הפסד 103:90 למכבי ת"א. הערב (רביעי, 21:30) האדומים ינסו לחזור לנצח במפעל האירופי הבכיר כשיתארחו אצל ולנסיה במשחק ללא קהל.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

ב-Winner נקבעו יחסים שווים ואין פייבוריטית: אפשר להמר על ניצחון של הפועל ת"א או ולנסיה ולשני התרחישים האלה יש יחס של פי 1.85. מי שיהמר על תיקו שישלח את המשחק להארכה בתום ארבעה רבעים וזה מה שיקרה, ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

גם הפועל ירושלים תשחק הערב (21:45), במקרה שלה ביורוקאפ כשתתארח אצל מנרסה הספרדית. המקומיים הם הפייבוריטים וניצחון שלהם בהפרש של שלוש נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.8, בעוד לניצחון בשתי נקודות יש יחס של פי תשע. לכל תסריט אחר יש יחס של פי 1.8.

גג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

גם כדורגל יש הערב: ב-19:00 בני יהודה ומ.ס קריית ים ייפגשו בגמר גביע הטוטו של הליגה הלאומית. ניצחון של הכתומים קיבל יחס של פי 2.2 לעומת יחס של פי 2.4 לניצחון של היריבה. אם לא תושג הכרעה בתום 90 דקות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 2.65 מסכום ההימור.

