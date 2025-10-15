הפועל ת"א תנצח? היחסים למשחק מול ולנסיה

אחרי שפתחה את היורוליג עם שני ניצחונות על ברצלונה ואנדולו אפס, הפועל ת"א נעצרה דווקא בדרבי עם הפסד 103:90 למכבי ת"א. הערב (רביעי, 21:30) האדומים ינסו לחזור לנצח במפעל האירופי הבכיר כשיתארחו אצל ולנסיה במשחק ללא קהל.

ב-Winner נקבעו יחסים שווים ואין פייבוריטית: אפשר להמר על ניצחון של הפועל ת"א או ולנסיה ולשני התרחישים האלה יש יחס של פי 1.85. מי שיהמר על תיקו שישלח את המשחק להארכה בתום ארבעה רבעים וזה מה שיקרה, ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

גם הפועל ירושלים תשחק הערב (21:45), במקרה שלה ביורוקאפ כשתתארח אצל מנרסה הספרדית. המקומיים הם הפייבוריטים וניצחון שלהם בהפרש של שלוש נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.8, בעוד לניצחון בשתי נקודות יש יחס של פי תשע. לכל תסריט אחר יש יחס של פי 1.8.

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

גם כדורגל יש הערב: ב-19:00 בני יהודה ומ.ס קריית ים ייפגשו בגמר גביע הטוטו של הליגה הלאומית. ניצחון של הכתומים קיבל יחס של פי 2.2 לעומת יחס של פי 2.4 לניצחון של היריבה. אם לא תושג הכרעה בתום 90 דקות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 2.65 מסכום ההימור.