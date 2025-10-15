רבע 2, 07:39: מנרסה - הפועל י-ם 33:24

אחרי שספגה הפסד בכורה ביורוקאפ, הפועל ירושלים חזרה לליגת ווינר סל וניצחה, כאשר הערב (רביעי) תקווה לשוב לנצח גם במפעל האירופי, כשבשעה זו האדומים מהבירה מתארחים אצל מנרסה הספרדית, זאת במסגרת המחזור השלישי.

החבורה של יונתן אלון פתחה את העונה האירופית בצורה טובה עם 85:100 על המבורג, אך לאחר מכן פגשה את ברוקלין נטס להכנה ויומיים וחצי לאחר מכן, הפסידה 99:84 לאולימפיה לובליאנה. כעת, אחרי שהאדומים מהבירה רשמו מוקדם יותר השבוע 65:79 בפתיחת הליגה, הם רוצים להשיג ניצחון שני במפעל האירופי.

בצד השני של המתרס, הספרדים גם הם במאזן של 1:1, כאשר במחזור הראשון הפסידו 76:69 לאותה לובליאנה שניצחה את הפועל י-ם, כשבמחזור השני מנרסה השיגה ניצחון בכורה עם 62:74 על וורוצלאב הפולנית.

רבע ראשון: 20:24 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, קאדין קרינגטון, אנתוני לאמב וג’סטין סמית’.

חמישיית מנרסה: הוגו בניטז, אלכס רייס, מרקיס סטיינברגס, גרנט גולדן ואלפונסו פלומר.

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של הוגו בניטז, קאדין קרינגטון הצליח לאזן מנגד, אך גרנט גולדן קלע עוד שתיים לספרדים. המשחק היה בקצב מהיר, כשקרינגטון יצא למהלך של סל ועבירה. אלפונסו פלומר קלע את השלשה הראשונה במשחק, ג’סטין סמית’ עשה שוויון 9.

אלכס רייס לקח זריקה קשה מחוץ לקשת והכניס, קרינגטון המשיך ללהוט עם שבע נקודות בארבע וחצי הדקות הראשונות. שלשה של נמרוד לוי העלתה את הירושלמים ל-12:14. קשיוס ווינסטון הכניס שתיים עם סטפ בק בצבע, לואיס אולינדה מנגד הכניס זריקה קשה מקרוב. ג’ארד הארפר חדר פנימה והשיג סל ועבירה.

רבע שני:

מהלך גדול של ירושלים הוביל לשלשה של אנתוני לאמב מהצד, קרינגטון הכניס עוד שתיים.