רבע 2, 02:21: ולנסיה - הפועל ת"א 46:36

אחרי ההפסד בדרבי ההיסטורי, שהיה גם ההפסד הראשון ביורוליג, הפועל תל אביב חזרה לנצח בליגה הישראלית מוקדם יותר השבוע, כאשר הערב (רביעי) האדומים ממשיכים את דרכם במפעל הבכיר באירופה, כאשר בשעה זו פוגשים את ולנסיה למחזור הרביעי, זאת במסגרת השבוע הכפול.

סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס פתחה את דרכה ביורוליג עם שני ניצחונות מרשימים על ברצלונה ואנדולו אפס, אך לאחר מכן ירדה אל הקרקע עם הפסד כואב (103:90) בדרבי מול מכבי תל אביב והאדומים, שנמצאים בחלק העליון של הטבלה, רוצים לנצח יריבה ספרדית נוספת, רגע לפני המשחק הנוסף ביום שישי, שם יפגשו את פאריס.

בצד השני של המתרס, ולנסיה פתחה את העונה האירופית עם שני ניצחונות רצופים, בדיוק כמו הפועל ת”א, כשכמו האדומים, במחזור השלישי הפסידה ליריבה מאותה מדינה שלה, כאשר נכנעה 108:102 לברצלונה. בליגה מוקדם יותר השבוע הספרדים ניצחו את בראוגן ויקוו לחזור לנצח גם ביורוליג, כאשר בשישי הם יפגשו את מונאקו.

כזכור, שתי הקבוצות מכירות אחת את השנייה היטב, כאשר בשנה שעברה הן התחרו בחצי גמר היורוקאפ. במשחק הראשון, ולנסיה יצאה עם ידה על העליונה עם 82:91 והיה נראה שהיא גם תסיים סיפור ותעפיל לגמר, אך כמו שכולם יודעים, הפועל ת”א התעשתה בזמן, ניצחה 91:96 במשחק השני, השלימה 92:94 מדהים במשחק השלישי, העפילה לגמר, כשבסופו של דבר השלימה זכייה מטורפת.

רבע ראשון: 18:27 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, כריס ג’ונס, אלייז’ה בראיינט, איש ויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית ולנסיה: דריוס תומפסון, ג’וסף פוארטו, ניל סאקו, חיימה פארדייה ואומרי מור.

אוטורו ובראיינט העלו את האדומים ליתרון 5 מהיר, בעוד סאקו העלה את המקומיים על הלוח עם סל בצבע משלו. אקס הספרדים, ג’ונס, צלף שלשה נוספת עבור דימיטריס איטודיס. הפתיחה הטובה של הפועל ת”א המשיכה עם חמש נקודות של מיציץ’, ושתיים נוספות של אוטורו בצבע העלו את היתרון לדו ספרתי וגרמו למאמן ולנסיה לקחת פסק זמן.

הקצב נרגע מעט, ובשתי דקות אחרי הטיים אאוט הקבוצות קלעו סל בלבד כל אחת, אך התעוררות של הספרדים עם חמש נקודות רצופות צימקו את ההפרש לחמש בלבד, 12:17 לאדומים כאשר המאמן היווני שלהם לקח פסק זמן. ג’ונתן מוטלי נכנס מהספסל ועצר את המומנטום המקומי עם הסל הראשון שלו במשחק, ושלשה של אנטוניו בלייקני הקפיצה את ההפרש בחזרה לדו ספרתי. שלשה נוספת של הגארד ונקודות בצד השני של מור קבעו את תוצאת הרבע והעמידו אותה על 18:27 לזכות הפועל.

דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

נראה חד. ג'ונתן מוטלי (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שני:

הרבע נפתח עם סל של מוטלי שנראה חד, אך ארבע נקודות רצופות של המארחים הורידו את הפער לשבע, ותומר גינת הגיב מיד מהצד השני עם נקודותיו הראשונות. שתי שלשו רצופות של הכתומים הורידו את ההפרש לחמש, במה שגרם לאיטודיס לאי שביעות רצון, והוא לקח פסק זמן על מנת לדבר עם חניכיו.

מוטלי המשיך במשחק הטוב שלו ועלה לדאבל פיגרס עם שני סלים רצופים. בלייקני תפר את השלשה השלישית שלו לאחר מהלך קבוצתי נהדר של קבוצתו, והעלה את היתרון ל-10, 30:40. התקפת מעבר יפה של המקומיים הסתיימה בדאנק של סאקו שהוריד את ההפרש לשש בלבד, בעוד שאוטורו קיבל כדור נהדר ממיציץ’ וסיים יפה בתוך הצבע, ובלייקני עלה למספר דו ספרתי של נקודות והחזיר את ההפרש לדו ספרתי.