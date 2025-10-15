יום רביעי, 15.10.2025 שעה 13:22
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

השוער הישראלי שמשחק עם הבן של סוארס

אדם דנינו בן ה-12, שעומד בין הקורות בילדים של אינטר מיאמי, גדל לצד בנו של החלוץ ובנו של מסי: "אירופה על הפרק, רואה את עצמו בנבחרת ישראל"

|
אדם דנינו (INTER MIAMI CF)
אדם דנינו (INTER MIAMI CF)

על אדם דנינו, בשנתון 2013, כבר שמעתם? אולי לא, אבל כדאי לכם. מדובר בילד צעיר, בן 12, שמתפתח לו מקצועית במחלקת הנוער של מועדון הכדורגל אינטר מיאמי, לו קבוצת בוגרים ב-MLS, קבוצת בוגרים במדיה משחקים יחדיו ליאו מסי, לואיס סוארס, ג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס.

דנינו הצעיר משחק מפעם בפעם גם עם בנו של סוארס, בנחמין, כשהאחרון מרבה לשחק בשנתון גדול יותר, יחד עם טיאגו, בנו של מסי. האהבה לשער, מצד דנינו הצעיר, החלה כבר מגיל חמש, שהתחיל לשחק במיאמי, באקדמיה של ברצלונה. "הוא פיתח אהבה ענקית לשער ולמשחק. כשכולם רצו להבקיע, הוא תמיד רצה לעצור שערים ולא היה ספק שהוא נולד עם DNA של שוער".

זהו משחק אחד מיני רבים בדבריהם של משפחתו עליו. "אדם הוא ילד מאוד אנליטי, אז הוא לוקח יתרונות מכל שוער ומרכיב לעצמו את השוער האולטימטיבי, אם זה מקורטואה, טר שטגן, ראיה ודונארומה. בישראל, הוא עוקב אחרי הנבחרת, במיוחד, אז דניאל פרץ, למרות שהוא מודע למצב שלו, אבל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחות שלו".

אדם דנינו (INTER MIAMI CF)אדם דנינו (INTER MIAMI CF)

דנינו הצעיר לוקח השראה, ביום יום, בעיקר ממאמן השוערים שלו, רונאלד גראסז, שהיה לשוער נבחרת ונצואלה בעבר, המשמש גם כראש מערך השוערים באינטר מיאמי. יש לציין כי אדם דנינו לא שיחק בארץ עדיין, אלא אך ורק בארצות הברית, באקדמיה של ברצלונה מיאמי ואינטר מיאמי, כשבין לבין השתתף בעשרות טורנירים בין לאומיים בספרד ובארצות הברית.

אדם, שנולד במיאמי ב-11 באפריל 2013, מחזיק בדרכון אמריקאי וכן בדרכון ישראלי. הגעתו לאינטר מיאמי לא הייתה מקרית הרי שנצפה בכל פעם שהייתה אפשרות ובכל פעם עלה בין הפנקסים. מה גם שהוזמן לתוכנית סקאוטים של אינטר מיאמי במשך כחצי שנה, כשבסופה הוזמן לאקדמיה של אינטר מיאמי בקיץ 2023. 

על הקשר בין אדם ובנחמין, יחד עם טיאגו, מספרים במשפחה: "אדם והוא חברים ואדם משחק איתו ועם הבן של מסי יום יום באימונים ובמשחקים באקדמיה. מהנה לראות את הילדים הצעירים הללו גדלים זה לצד זה". כרגע, בעודו משחק עם ילדים של הגדולים ביותר בכדורגל העולמי, אדם לא צפוי לחזור ארצה. "כרגע לא", מציניים במשפחתו.

אדם דנינו (INTER MIAMI CF)אדם דנינו (INTER MIAMI CF)

"למרות שבישראל כשאנחנו מגיעים בעיקר בפגרות, בארץ הוא מתאמן אצל גיא סולומון ובעבר גם עם ויקטור בוחניק. שניהם מאמני שוערים ברמה גבוהה מאוד שמכירים את הכישורים של אדם מקרוב מאוד ועוזרים לו תמיד להשתפר. בנוסף אדם גם נעזר באילן בכר, בצד המנטלי. אירופה בהחלט על הפרק בעתיד וכבר בודקים אופציות בספרד, הולנד ואנגליה".

בשורה התחתונה, מספרים על אדם כי הוא תלמיד מצטיין, אינטליגנטי מאוד, מפוקס וחדור מטרה. "מדובר בילד שקם שלוש-ארבע פעמים בשבוע בחמש בבוקר לאימון שוערים לפני בית ספר, והולך לישון מוקדם, מקפיד על תזונה מאוזנת ולומד וחי את המשחק יום יום. הוא עם רמת ראיית משחק יוצאת דופן, משחק רגל משובח ומדויק בימין ושמאל, אינסטינקטים מצוינים ובוגר לגילו". 

"לכן", מציינים במשפחתו, "רואה אדם את עצמו כשוער נבחרת ישראל בנבחרות הצעירות בעתיד הקרוב, למרות שנולד וגדל במיאמי. אדם מאוד ציוני, אוהב ותומך ישראל תמיד, גם על הכפפות של עלית ספורט שהוא שגריר של החברה בארה"ב, הוא תמיד עם מגן דוד על הכפפות. אנחנו איתו לכל אורך הדרך ומאמינים שיעשה זאת בענק".

