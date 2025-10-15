רוי קין: אם אתה מאחר ולא מקצוען, אתה הבעיה

אגדת מנצ'סטר יונייטד, רוי קין, שלח מסר חד וברור למרקוס רשפורד, בעקבות טענותיו של החלוץ כי הסביבה הבלתי יציבה באולד טראפורד פגעה ביכולתו. קין לא התרשם מהתירוצים של האנגלי ואמר: "הוא היה חלק מהבעיה. כשאתה אחד השחקנים הכי מנוסים בקבוצה – אתה זה שצריך להכתיב את הסטנדרטים, לא להתלונן עליהם".

רשפורד (27) חווה עד כה עונה מחודשת ומרשימה בברצלונה, עם שלושה שערים וחמישה בישולים ב-10 הופעות בלבד מאז הושאל מיונייטד לאחר שסומן על ידי המאמן רובן אמורים כחלק מ"חוליית הבלאגן" של המועדון. הכושר המחודש הוביל לזימון חזרה לנבחרת אנגליה על ידי תומאס טוכל, שאמר כי לרשפורד חסרה רק יציבות כדי להפוך לשחקן ברמה עולמית.

אבל קין, באולפן ‘ITV’, לא הסתפק ביכולת על הדשא: "אין ספק שהוא מוכשר. אבל מה שמכעיס את האוהדים זו שפת הגוף, העובדה שהוא לא לוחץ עד הסוף או לא חוזר לעזור בהגנה. אלה הדברים שהוא צריך לתקן. אם הוא יעשה את זה – הוא יכול להיות שחקן ברמה הכי גבוהה שיש".

רוי קין (צילום מסך)

רשפורד עצמו התייחס השבוע לקשיים ביונייטד: "לאורך הקריירה שלי הייתי בסביבה לא יציבה – וזה מקשה להיות עקבי. עברתי כל כך הרבה שינויים, אבל אני יודע שזו האחריות שלי לשפר את זה. כשאני טוב – אני נהנה מכל רגע, ואני רוצה להגיע לשם לעיתים קרובות יותר".

בעונת 2022/23 רשם את עונת השיא שלו עם 30 שערים ו-9 בישולים בכל המסגרות תחת אריק טן האח, אבל בעונה שאחריה דעך משמעותית וסיים עם שמונה שערים בלבד – תוך שהוא מעורר סערות גם מחוץ למגרש, כמו איחור לאימון לאחר לילה סוער בבילפסט או אי-הגעה לפגישת קבוצה. אמורים אף טען כי רשפורד חייב "להשתנות" והקפיא אותו זמנית.

למרות זאת, קין הדגיש כי רשפורד ראוי להזדמנות נוספת: "הכדורגל הוא מקום להזדמנויות חוזרות. עכשיו יש לו אחת – עם אנגליה, עם ברצלונה – והוא צריך להוכיח שהוא למד. כישרון זה לא מספיק, צריך גם מחויבות. אם אתה מאחר, לא מתאמן כמו מקצוען – אתה חלק מהבעיה".

לסיום, קין הוסיף נקודת מבט מהצד של היריב: "כששחקן רואה את רשפורד מולו – עם או בלי הכדור – הוא נבהל. אבל הכדורגל הוא גם המשחק ללא כדור. הוא צריך להיות שחקן קבוצתי, ללחוץ כמו שצריך. יש לו את הכלים, עכשיו השאלה היא אם הוא באמת מוכן לעשות את השינוי".