מסי בחר: אלה 10 השחקנים המבטיחים בעולם

ליאו מסי נחשב בעיני רבים לשחקן הטוב בהיסטוריה, כשכרגע הוא נמצא בשלהי הקריירה. אך לפני שהוא עוזב את המגרש ותולה את הנעליים, בזמן שהוא ממשיך להוביל את נבחרת ארגנטינה ואינטר מיאמי, הפרעוש בחר את עשרת השחקנים הצעירים שלדעתו, יהיו הבאים בתור בשורה הראשונה בהיסטוריה של המשחק.​​​​​​

קנדרי פאס – שטרסבורג

הכוכב האקוודורי הצעיר הוא כנראה אחד הכישרונות הכי גדולים שיצאו מהמדינה הדרום אמריקאית. הקשר בן ה-18 משחק העונה בשטרסבורג ופתח בכל משחקיה, אך הוא מושאל מאלופת העולם למועדונים צ’לסי, שכנראה רואה בו כמנייה בטוחה לעתיד. כיום, שווי השוק שלו עומד על 10 מיליון אירו.

ניקו פאס – קומו

השחקן הארגנטינאי שמשחק בליגה האיטלקית ובעבר היה שייך לריאל מדריד, מרשים מאוד תחת ססק פברגאס ומקבל המון קרדיט מהמאמן הספרדי, שבעבר לבש את מדי ברצלונה ושיחק עם מסי. בנוסף, דווח כי הלבנים מתכננים להחזיר את הכוכב הצעיר לשורותיהם. עד כה העונה, רשם הארגנטינאי שלושה שערים ושלושה בישולים ב-7 הופעות בכל המסגרות ושווי השוק שלו עומד כיום על 55 מיליון אירו.

ניקו פאס (IMAGO)

ריו נגומוה – ליברפול

הכנף הבריטי המוכשר החל לשחק תחת ארנה סלוט רק העונה, אך הוא כבר מראה ניצוצות של שחקן שיכול להתמודד בליגה הטובה בעולם. על אף שהוא רק בן 17, ריו כבר הספיק לרשום שלוש הופעות העונה בפרמייר ליג במדי אלופת אנגליה והפך לכובש הרביעי הצעיר ביותר בתולדות הפרמייר ליג, כשהבקיע שער נגד ניוקאסל. הבריטי נחשב בעיני האוהדים ל”גניבת המאה”, לאחר שעבר למדי הרדס ממחלקת הנוער של צ’לסי והוא אחד הפוטנציאלים המבריקים בכדורגל האירופי. כיום, שווי השוק שלו עומד על 10 מיליון אירו.

ריו נגומוה (IMAGO)

מוחמד קאדר מייטה – סטאד רן

החלוץ הצרפתי בן ה-18 נחשב לגבוה במיוחד כשהוא מתנשא לגובה של לא מפחות מ- 1.92 מטרים ובעל מבנה גוף מרשים. העונה, רשם שש הופעות בליגה הצרפתית, בהן הבקיע שער אחד ובישל עוד אחד. החלוץ הצעיר כבר הספיק לרשום הופעות בנבחרות הנוער של צרפת והוא כבר לא יכול לחכות לזימון לנבחרת הבוגרת, וללבוש את מדי הטריקולור בטורניר בינלאומי. כיום, שווי השוק שלו עומד על שמונה מיליון אירו.

קלרה סראג’ודי – ברצלונה נשים

שחקנית הבלאוגרנה הצעירה משחקת בעמדת הקשרית, גדלה בלה מאסיה והספיקה לערוך הופעה בליגה הבכירה לנשים כבר בעונה שעברה וגם לערוך מספר הופעות בנבחרות הנוער של ספרד.

מיקה גודטס – אייאקס

הכנף הבלגי הצעיר בן ה-20 וחברו של אוסקר גלוך לקבוצה, ניחן בוורסטיליות מרשימה כשיכול לשחק בשני האגפים ובעמדת הקשר ההתקפי. שיחק בעבר באקדמיות של אנדרלכט וגנק והעונה הספיק לרשום כבר שני שערים ושלושה בישולים.

מיקה גודטס (IMAGO)

בראחן גרודה – ברייטון

הכנף שבחר לייצג את נבחרת גרמניה, הוא בן 21 ובנו של כדורגלן העבר האלבני, בוג’אר גרודה. הכישרון של ברייטון הצטרף לשחפים ב-2024 ממיינץ, בולט באחד על אחד שלו וכבר הספיק לרשום שער ובישול בפרמייר ליג בשבע הופעות.

אנדרי סנטוס – צ’לסי

הקשר הברזילאי המוכשר בן ה-21, היה מושאל לשטרסבורג עד לאחרונה שם חווה פריצת דרך ואלופת העולם למועדונים החזירה אותו אליה ממש לפני גביע העולם לקבוצות בארצות הברית. שם, הוא גם הספיק לשחק בטורניר ואף לבשל שער.

לילי יוהנס – ליון נשים

לילי הפכה לשחקנית הצעירה ביותר בהיסטוריה ששיחקה בשלב הבתים ליגת האלופות לנשים, כשעשתה זאת בגיל 15 בלבד. בעונת 23/24 זכתה עם אייאקס בגביע ההולנדי ואף קיבלה את פרס יוהאן קרויף באותה עונה. היא שחקנית נבחרת ארה”ב וערכה את הופעת הבכורה שלה בנבחרת בשנת 2024.

רודריגו מורה – פורטו

הקשר ההתקפי בן ה-18 נחשב לאחד הכישרונות הכי גדולים ומבטיחים בכדורגל הפורטוגלי, ומחזיק בשיא של השחקן הפורטוגלי הצעיר ביותר שערך הופעת בכורה כשעשה זאת במדי פורטו ב’ בגיל 15 בלבד. כיום הקשר הצעיר משחק בנבחרת הצעירה של פורטוגל והוא מחזיק בחוזה בפורטו עד 2030.