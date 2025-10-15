יום רביעי, 15.10.2025 שעה 10:28
טראמפ איים לקחת מבוסטון את אירוח המונדיאל

בעקבות מהומות ובגלל ראשת העיר, אותה הוא מכנה 'שמאלנית רדיקלית', נשיא ארה"ב טען שייקח את זכות האירוח: "אני אוהב את התושבים, אבל היא לא טובה"

דונלנד טראמפ (רויטרס)
דונלנד טראמפ (רויטרס)

נשיא ארצות הברית, דונלנד טראמפ, איים להזיז משחקים שאמורים להתקיים בעיר בוסטון בשנה הבאה במסגרת מונדיאל 2026, זאת לאחר שרמז כי יש גורמם ש’השתלטו’ על העיר בעקבות המהומות שפרצו בה לאחרונה.

העיר בוסטון מתוכננת לאחר שבעה משחקים באצטדיון ג’ילט, כשכידוע ארצות הברית מארחת את המונדיאל בשיתוף עם מקסיקו וקנדה. נשיא ארה”ב נשאל ראשת העיר בוסטון, מישל וו, דמוקרטית, כאשר הוא כינה אותה “אינטילגנטית, אך שמאלנית רדיקלית”.

עוד הוסיף טראמפ על המשחקים: “אנחנו יכולים לקחת את המשחקים האלה, אני אוהב את תושבי בוסטון ואני יודע שהכרטיסים כבר אזלו, אבל ראשת העיר שלכם לא טובה”. בנוסף, הוא רמז כי “משתלטים על חלקים מבוסטון”, מבלי לפרט יותר מדי, אך הוסיף והסתייג: “אנחנו יכולים להחזיר את המשחקים תוך שניות”.

כדור כדורגל (אחר)כדור כדורגל (אחר)

הצהרות טראמפ נאמרו במהלך פגישה עם נשיא ארגנטינה, ולא היה ברור לאיזה מצב הוא מתייחס. מוקדם יותר החודש, היו מספר מעצרים בהגנה פרו פלסטינית שהתפתחה לאלימות, כאשר נפגעו ארבעה שוטרים. הנשיא הציע בעבר כי ייתכן ויכריז על “ערים לא בטוחות” עבור הטורניר העולמי, שמונה 104 משחקים.

למרות זאת, זהות הערים המארחות לא נתונות להחלטת טראמפ, כאשר הערים האמריקאיות, יחד עם שלוש במקסיקו ושתיים בקנדה, חתומות על חוזה עם פיפ”א, שעשויה להתמודד עם בעיות לוגיסטיות ומשפטיות משמעותיות אם תנסה לבצע שינויים, שמונה חודשים בלבד לפני הפתיחה ב-11 ביוני. סגן נשיא פיפ”א, ויקטור מונטליאני, אמר לא מזמן: “זהו הטורניר של פיפ”א, הסמכות שלה והיא מקבלת את ההחלטות”.

אולם, טראמפ אמר: “אם מישהו עושה עבודה רעה ואם אני אחשוב שיש תנאים לא בטוחים, אני אתקשר לג'יאני - ראש פיפ”א, שהוא מדהים - ואני אגיד לו: ‘בוא נעבור למקום אחר', והם יעשו את זה”. נשיא ארצות הברית התכוון כמובן לג’אני אינפנטינו, חבר קרוב שלו והוסיף: “הוא לא היה אוהב לעשות את זה, אבל הוא היה עושה זאת בקלות”. 

