"קיין - קפטן אמריקה", האוהדים עקצו את טוכל

נבחרת אנגליה הבטיחה אמש (שלישי) את הכרטיס למונדיאל 2026 שייערך בארה"ב, קנדה ומקסיקו, עם 0:5 מוחץ על לטביה. אמנם הנבחרת של תומאס טוכל לא תמיד הרשימה לאורך הקמפיין, אבל בסופו של דבר המאמן יכול לסמן וי אחרי שערים של הארי קיין (צמד), אנתוני גורדון ואברצ’י אזה, בנוסף לשער עצמי של מקסימס טוניסבס.

“קפטן אמריקה", נכתב בשער עיתון ה’דיילי טלגרף’ הבריטי עם תמונתו של קיין החוגג: “הצמד שלו הוביל את הדרך ואנגליה הבטיחה את מקומה במונדיאל". ב’דיילי מייל’ כתבו: “הסגל שופע הכישרון של אנגליה עולה למונדיאל בסטייל, ועכשיו – לחלום האמריקאי".

באתר ה’דיילי מייל’ הוסיפו: “אנגליה תגיע למונדיאל עם תקוות אמיתיות להגיע לגמר, ועכשיו יגיע הדיון על הסגל. אמנם הם לא יהיו בין המועמדים הבולטים לזכות כמו צרפת, ספרד וארגנטינה אבל זה יוריד מהם לחץ".

במהלך המשחק אוהדי נבחרת אנגליה הגיבו בהומור עם שלל עקיצות לעברו של טוכל - קריאות שהגיעו בעקבות הביקורת שהשמיע כלפי הקהל במשחק הידידות הקודם מול וויילס בוומבלי. האוהדים שרו בין היתר: “האם אנחנו מספיק קולניים בשבילך?”, “טוכל, תגיד לנו מה לשיר", “איפה היית כשהיינו גרועים?”, “0:1 ואנחנו עדיין לא שרים".

תומאס טוכל (IMAGO)

המאמן אמר: "קיבלתי קצת עקיצות במחצית הראשונה, בצדק. קיבלתי את זה בהומור, זה היה יצירתי והצחיק אותי. זה ההומור הבריטי ואני בהחלט יכול להתמודד איתו. האוהדים חשובים מאוד. התמיכה הייתה נהדרת, ובטוח שגם בארה"ב היא תהיה מדהימה. זה עושה את ההבדל עבור שחקנים ומאמנים לראות קהל תומך ושמח".

קיין שכבש צמד והעלה את מאזנו ל-20 שערים העונה באנגליה ובבאיירן מינכן, זכה לשבחים מיוחדים מטוכל – דווקא בשל המחויבות ההגנתית שלו: "מה שראינו בדקה ה-85 זו דוגמה למנהיגות. איבדנו כדור, והוא חזר כל הדרך להגנה כדי לסייע. אף אחד לא היה מאשים אותו אם לא היה עושה את זה, אבל הוא כן – וזה הסטנדרט שהוא מציב. זה מה שהביא בסופו של דבר לשער הנהדר של אזה".