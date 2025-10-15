"חשבתי לעזוב, ההצעה מסעודיה גרמה לי להסס"

ראפיניה היה אחד השחקנים החשובים ביותר של ברצלונה בעונה שעברה, כבש 34 שערים והוסיף 26 בישולים בכל המסגרות, כשזה מה שהפך אותו לאחד מהשחקנים שאי אפשר היה לגעת בהם בהרכב של האנזי פליק, אך אתמול (שלישי) בראיון בברזיל, הוא חשף שהסיפור יכול היה להיות שונה, מכיוון שהיה קרוב לעזוב את הקטלונים.

בראיון במולדותו, הברזילאי ציין כי היה קרוב לעזוב את ברצלונה ב-2024 כדי להצטרף לערב סעודית לאחר שקיבל הצעה כספית גבוהה, אך פליק שכנע אותו להישאר: “ברור שחשבתי על עזיבה, חשבתי שאולי הגיע הזמן ללכת, אבל אז דיברנו עם המאמן, והוא הצליח לשכנע אותי להישאר, ותודה לאל שהוא עשה זאת.

“ההצעה שקיבלתי מערב הסעודית גרמה לי להסס מאוד. הייתי פותר את החיים האישיים שלי, של ההורים שלי, של הבן שלי ושל אנשים רבים אחרים. אני בכדורגל מאז שהייתי בן 15, עברתי דברים טובים ורעים בכל מקום, וחשבתי שהגיע הזמן לדאוג לעצמי ולמשפחתי”.

למרות הפיתוי הגדול של הכסף הסעודי, ראפיניה בחר להישאר בברצלונה, כשבראיון הוא נזכר גם בביקורות שספג בהתחלה: “תמיד היה לי מצפון נקי לגבי מה שאני יכול לתרום, אולי הם ציפו ל-30 שערים בעונה, אבל זה לא הפרופיל שלי”. היום, אין ספק שזה סיפור אחרת לגמרי, הרי שבזכות העבודה הקשה והמאמץ, הברזילאי הפך לאחד משחקני המפתח ונתן עונת שיא.