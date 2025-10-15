מריח את ה-1,000: הערב ההיסטורי של רונאלדו

מלך שערי נבחרת איטליה בכל הזמנים הוא ג'יג'י ריבה. הוא הבקיע 35 פעמים בשנות ה-60 וה-70, ומאז אף אחד לא הצליח לעקוף אותו. לעומת זאת, לכריסטיאנו רונאלדו יש כעת 41 שערי קריירה רק במוקדמות המונדיאל. זה השיא החדש שקפטן פורטוגל קבע אתמול (שלישי) אחרי שהרשית צמד מול הונגריה – היריבה האהובה מבחינתו מולה יש לו כבר 9 שערים בחייו. בסך הכל, עלה הכובש המצטיין של הנבחרות אי פעם ל-143 כדורים ברשת – וזה הרבה יותר מאשר 4 המבקיעים הגדולים בהיסטוריה של נבחרת איטליה במצטבר.

כריסטיאנו עשה זאת בהופעתו ה-225. לשיאן ההופעות של נבחרת אנגליה, השוער האגדי פיטר שילטון, היו 125 משחקים בינלאומיים, כלומר 100 בדיוק פחות. הנתונים האלה עוזרים להבין עד כמה ההישגים של הפורטוגלי חריגים במונחים היסטוריים, ועוד רגלו נטויה. הוא ממש לא מתכוון לעצור, וגם השתתפות בגביע העולם הקרוב לא בהכרח תהיה סוף הדרך במסע שלו במדים האדומים-ירוקים. הוא אמנם כבר יהיה בן 41, וזה הגיל בו תלה פפה את הנעליים, אבל הבלם טוען כי אצל CR7 הגבולות יימתחו עוד יותר. "הוא מסוגל לשחק עוד שנים ארוכות", הוא אמר, וקל להאמין לו.

רונאלדו עצמו מתלהב מכל שער כמו נער צעיר. אתמול, באצטדיון של ספורטינג אהובתו בה החל את הקריירה, הוא הבקיע שני שערים פשוטים מקרוב וחגג כאילו הפציץ לחיבורים בהופעת הבכורה. התשוקה הזו מדבקת, במיוחד כאשר מדובר בנבחרת אותה כריסטיאנו גאה לייצג בכל פעם מחדש. בראיון שנערך לא מכבר, הוא הצהיר: "לו היה ניתן, הייתי משחק רק בנבחרת פורטוגל". זה ריגש את האוהדים שרואים בו מופת למחויבות. מאידך, המחויבות הזו לא תמיד פועלת לטובת פורטוגל, כפי שהוכח בטורנירים האחרונים.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

זו מהות הדילמה הפורטוגלית. במונדיאל 2022 היתה תחושה כי רונאלדו מיצה את עצמו ואמור לפנות את הבמה. הוא סופסל בשמינית הגמר בהחלטה שנויה במחלוקת של המאמן פרננדו סנטוס, ונכנס רק במחליף בניצחון 1:6 על שווייץ שהושג למעשה בלעדיו. הוא מירר בבכי כאשר שותף שוב כמחליף בהפסד הכואב למרוקו ברבע הגמר. הוא בדיוק עזב אז את מנצ'סטר יונייטד בטריקת דלת, עבר לליגה הסעודית ונדמה היה כי כוכבים צעירים צריכים לתפוס את מקומו ולהוביל.

בפועל, כריסטיאנו נשאר ורק הגביר את הקצב. 25 כיבושים יש לו במדי פורטוגל ב-29 המשחקים מאז המונדיאל ההוא. השנה הוא עומד על 8 שערים ב-8 הופעות. איש לא מסוגל אפילו להתקרב אליו, ומעמדו אצל המאמן רוברטו מרטינס מובטח. היו שהעריכו כי הספרדי קיבל את הג'וב כי ההתאחדות העדיפה להעניק לאיש מקצוע זר את המשימה לחתוך את רונאלדו החוצה ולצאת לדרך החדשה. המציאות שונה ב-180 מעלות, ומרטינס בונה את כל המערך סביב היתרונות והחסרונות של הכוכב הוותיק שלו.

כריסטיאנו רונאלדו מחויך (IMAGO)

המשחקים הבינלאומיים חשובים ביותר עבור רונאלדו ממגוון סיבות כיום. עם כל הכבוד לקצב ההבקעה המרשים במדי אל נאסר, רוב חובבי הכדורגל לא מתעניינים בליגה הסעודית ולא צופים אפילו בתקצירים של משחקיה. הם בעיקר מתעדכנים במספר הכיבושים שהולך ומאמיר בדרך ל-1,000 שערי קריירה. זה היעד שהציב רונאלדו לעצמו, והוא הולך להשיג אותו. אין צל של ספק שמאזנו הסופי יעמוד על יותר מאלף, אבל בעיני רבים הביצועים באל נאסר סתם מנפחים אותו.

לעומת זאת, בנבחרת מדובר בדבר האמיתי. השנה הבקיע רונאלדו מול דנמרק, גרמניה וספרד בליגת האומות וזכה במפעל. התואר הזה, משני ככל שיהיה, עזר לו להשתיק את המבקרים שטוענים כי פורטוגל לא מסוגלת להצליח איתו. עכשיו הוא מפציץ מול הונגריה במוקדמות גביע העולם ועובר את ליאו מסי בדירוג. המוקדמות בדרום אמריקה כבר הסתיימו, ולכן הפרעוש לא יוכל לעקוף אותו מחדש. הוא גם לא ישתתף בוודאות בקמפיין המוקדמות של גביע העולם הבא. אצל רונאלדו ממש אי אפשר לדעת. הוא עוד עשוי לסחוב עד מונדיאל 2030. אם יבחר לשחק בגיל 45, בפורטוגל לא יגרשו אותו.

שחקני פורטוגל חוגגים עם כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כל אחד רשאי לראות את המצב המוזר הזה מזווית שלו. ברור לגמרי כי רונאלדו מגביל את הסגנון של פורטוגל. הוא כופה את עצמו, גורם לחבריו להעביר את הכדורים אליו לרחבה, וגם לא מסוגל בגילו להשתתף ביעילות במשחק הלחץ ללא כדור. זה ממש לא חדש ודוסקס רבות לאורך השנים האחרונות. הוא אף מושך את כל תשומת הלב אליו, וגורם לכוכבים צעירים יותר להיות בצילו. הוא משוכנע שהכל מתרכז בו. ביורו 2024, הסיפור המרכזי של פורטוגל היה סביב חוסר יכולתו של רונאלדו להבקיע. החמצת הפנדל בשמינית הגמר מול סלובניה גרמה לו לפרוץ בבכי על המגרש, בדיוק כאשר נדרשה מנהיגות אחרת לגמרי. אלא שהשחקנים הבינו לליבו, תמכו בו, ולבסוף גם ניצחו בדו קרב הפנדלים בו דייק רונאלדו. הם יודעים שהוא הבעיה הגדולה, אבל מבחינתם הוא גם הפתרון הגדול. ומאז, עומד ממוצע הכיבושים שלו על כשער למשחק.

אז עכשיו יש לו 41 שערים במוקדמות המונדיאל. הראשון הובקע אי שם בספטמבר 2004, בניצחון 0:2 על לטביה. אנדרייס פרוחורנקובס המנוח היה אז על המגרש בריגה כשחקן מכבי תל אביב. דקו, סימאו ופאולטה כיכבו לצידו של רונאלדו בן ה-19 בחוד הפורטוגלי. 7 שערים היו לו בסיום קמפיין המוקדמות ההוא, כולל צמד ובישול ב-1:7 הגדול על רוסיה. יותר מ-20 שנה חלפו מאז. רונאלדו האמין שיוכל לזכות כבר במונדיאל הראשון שלו על אדמת גרמניה, אבל צרפת הדיחה אותו בחצי הגמר.

השאיפה להניף את הגביע חזקה עוד יותר עכשיו, והוא מאמין בכל ליבו שזה יהיה אפשרי בארצות הברית בקיץ הבא. אם מסי עשה זאת בסופו של דבר, אז גם הוא יכול. הוא לא מפקפק בכך. הוא שם במטרה לקחת את הפרס הגדול. וגם אם הוא המכשול המרכזי בדרך לשם, הוא גם התקווה הגדולה ביותר. בו זמנית. כריסטיאנו רונאלדו הוא דמות מדהימה ומלאת ניגודים, וכך זה ימשיך עוד ועוד. אל תופתעו אם בסוף הקריירה יהיו לו גם 50 שערים במוקדמות המונדיאל.