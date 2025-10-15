"ישראל הייתה חיה אחרת, חלאילי הוציא מאיזון"

למרות שיש לה עוד משחק אחד במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, ניתן לומר כבר עכשיו שהקמפיין הנוכחי של נבחרת ישראל סגור. החבורה של רן בן שמעון ספגה אתמול (שלישי) 3:0 מאיטליה, שקבע סופית כי היא תסיים במקום השלישי בלבד – רחוק מהמקום בפלייאוף, אותו הבטיחו האזורי.

טרם ההתמודדות, נערכו הפגנות פרו פלסטיניות ברחובות איטליה, ובתקשורת בארץ המגף התייחסו להשפעתן. ב’גאזטה’ נכתב: “היה קשה להתרכז רק במשחק נוכח המחאות, האווירה הייתה לוחמנית למרות שבאצטדיון היה פחות חם”. כזכור, בעת נגינת המנון התקווה הישראלי אמש, הקהל ביציעים באודינה קרא בוז, שנענה מיד במחיאות כפיים מנגד.

בפן המקצועי, אצל האיטלקים ניתחו את נבחרת ישראל שהגיעה לאחר תבוסה גדולה לנורבגיה: “הפעם ישראל הייתה חיה אחרת. הלחץ של איטליה לא היה יעיל, לאוסקר גלוך היה חופש תנועה גדול. למעשה התקשינו לשמור על הכדור, להזיז אותו ולסיים בצורה מסוכנת”. בנוסף, נרשמה התלהבות מחלאילי: “ענאן חלאילי הותיר את גאטוזו בחוסר איזון”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

ב’פוטבול איטליה’ המשיכו בקו דומה, עם מחמאות לנבחרת ישראל, דרך תיאור היכולת של האזורי: “איטליה בהופעה שרחוקה מלהיות משכנעת”. חניכיו של בן שמעון לא השכילו להזיז את הרשת באותו מפגש באודינה, כשאחד מהאחראים לכך הוא השוער האיטלקי ג’יאנלואיג’י דונארומה: “שתי הצלות מכריעות. לאיטליה השוער הטוב בעולם, אבל היא לא אמורה להזדקק לו כל כך הרבה כדי לנצח את הנבחרת המדורגת במקום ה-76 בדירוג פיפ”א”.

חזרה לעניינים של מחוץ למגרש. ב’קוריירה דלו ספורט’ סיפרו כי במהלך המחצית השנייה, שני אנשים מהיציע ניסו לפרוץ למגרש. כוחות האבטחה זיהו זאת במהירות והספיקו לעצור אותם, ומיד הובילו אותם החוצה. האוהדים שהיו סביבם, הגיבו בשריקות בוז.