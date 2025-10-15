יום רביעי, 15.10.2025 שעה 10:26
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"ישראל הייתה חיה אחרת, חלאילי הוציא מאיזון"

בתקשורת באיטליה פירגנו לנבחרת שנכנעה 3:0 לאזורי: "התקשינו לשמור על הכדור", "לא הצלחנו לשכנע". וגם: התודות לדונארומה והשניים שרצו לפרוץ למגרש

|
ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)
ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

למרות שיש לה עוד משחק אחד במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, ניתן לומר כבר עכשיו שהקמפיין הנוכחי של נבחרת ישראל סגור. החבורה של רן בן שמעון ספגה אתמול (שלישי) 3:0 מאיטליה, שקבע סופית כי היא תסיים במקום השלישי בלבד – רחוק מהמקום בפלייאוף, אותו הבטיחו האזורי.

טרם ההתמודדות, נערכו הפגנות פרו פלסטיניות ברחובות איטליה, ובתקשורת בארץ המגף התייחסו להשפעתן. ב’גאזטה’ נכתב: “היה קשה להתרכז רק במשחק נוכח המחאות, האווירה הייתה לוחמנית למרות שבאצטדיון היה פחות חם”. כזכור, בעת נגינת המנון התקווה הישראלי אמש, הקהל ביציעים באודינה קרא בוז, שנענה מיד במחיאות כפיים מנגד.

בפן המקצועי, אצל האיטלקים ניתחו את נבחרת ישראל שהגיעה לאחר תבוסה גדולה לנורבגיה: “הפעם ישראל הייתה חיה אחרת. הלחץ של איטליה לא היה יעיל, לאוסקר גלוך היה חופש תנועה גדול. למעשה התקשינו לשמור על הכדור, להזיז אותו ולסיים בצורה מסוכנת”. בנוסף, נרשמה התלהבות מחלאילי: “ענאן חלאילי הותיר את גאטוזו בחוסר איזון”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

ב’פוטבול איטליה’ המשיכו בקו דומה, עם מחמאות לנבחרת ישראל, דרך תיאור היכולת של האזורי: “איטליה בהופעה שרחוקה מלהיות משכנעת”. חניכיו של בן שמעון לא השכילו להזיז את הרשת באותו מפגש באודינה, כשאחד מהאחראים לכך הוא השוער האיטלקי ג’יאנלואיג’י דונארומה: “שתי הצלות מכריעות. לאיטליה השוער הטוב בעולם, אבל היא לא אמורה להזדקק לו כל כך הרבה כדי לנצח את הנבחרת המדורגת במקום ה-76 בדירוג פיפ”א”.

חזרה לעניינים של מחוץ למגרש. ב’קוריירה דלו ספורט’ סיפרו כי במהלך המחצית השנייה, שני אנשים מהיציע ניסו לפרוץ למגרש. כוחות האבטחה זיהו זאת במהירות והספיקו לעצור אותם, ומיד הובילו אותם החוצה. האוהדים שהיו סביבם, הגיבו בשריקות בוז.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
