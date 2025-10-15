"לא ניהלנו את המשחק טוב ב-10 הדק' האחרונות"

היא הייתה יכולה לנצח ולהבטיח את ההעפלה שלה למונדיאל, אך אמש (שלישי) פורטוגל, שכבר הובילה 1:2, ספגה בתוספת הזמן, סיימה ב-2:2 עם הונגריה ותצטרך כעת לחכות עם החגיגות שלה.

אגב, למרות התיקו, כריסטיאנו רונאלדו כזכור כבש צמד ובכך הפך למלך שערי מוקדמות המונדיאל בכל הזמנים, כשגם הגיע ל-948 שערים בקריירה. בעולם התלהבו מהפנומן: “מוסיף עוד שיא, עקף את קרלוס רואיס”, כשעל הסלסאו נרשם: “הונגריה עיכבה את ההעפלה”. בפורטוגל הוסיפו: “רונאלדו חגג, אבל הונגריה מנעה חגיגה שלמה של הנבחרת”.

לאחר המשחק, מאמן פורטוגל, רוברטו מרטינס, הודה: “אנחנו לא ניהלנו את המשחק ב-10 הדקות מספיק טוב, לא כמו שצריך. אם אתה לא הורג את המשחק, אתה צריך לדעת איך לנהל אותו עד הסיום, והיום אנחנו פשוט הפסקנו לשחק והונגריה השוותה”. אגב, רונאלדו עצמו כתב ברשתות: “אנחנו מתקרבים למטרה שלנו, יאאלה פורטוגל”.

רוברטו מרטינס (IMAGO)

כאמור, פורטוגל הייתה כבר קרובה לנצח ולהבטיח את ההעפלה, אך כוכב הונגריה, דומיניק סובוסלאי, שבישל את הראשון של נבחרתו, כבש בתוספת הזמן וקבע 2:2 דרמטי במיוחד, ולאחר המשחק אמר: “אני גאה בכולם, אני באמת גאה בכל הקבוצה. לא הצלחתי להגיע לקורה הקרובה אז הלכתי לקורה הרחוקה, אני לא יודע כמה רגליים הכדור עבר, אבל זה הסתדר”.