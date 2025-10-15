"יש דברים שאנחנו כן יכולים לקחת מהמשחק"

בהפועל חולון שררה אכזבה לאחר ההפסד אתמול (שלישי) לחובנטוד בדאלונה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים המוקדם של ליגת האלופות של פיב"א. הצוות הסגול-צהוב של דני פרנקו ירד למאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, זאת לאחר שני מחזורים בבית ג', וכעת הם מדורגים במקום השלישי, מתחת לשולה מצרפת, לה מאזן זהה. חולוניה תפגוש בשבת הקרובה את הפועל ירושלים, ולכן עם חזרת הקבוצה, היום יחלו גם ההכנות למשחק שיהיה הראשון העונה של חולוניה בליגת העל.

במועדון היו מרוצים מהדרך בה פתחו את המשחק, אך ההמשך, ובעיקר לקראת הסוף, היה פחות מספק. התחושה הייתה של מחסור במשהו כדי להיות באמת במשחק. חניכיו של פרנקו הצליחו להתקרב ברבע השלישי, אך בדאלונה, שעזבה את היורוקאפ והצטרפה לליגת האלופות של פיב"א עם שחקנים בעלי ניסיון מרשים ביורוליג וב-NBA, בלטה בזכות שחקנים כמו ריקי רוביו, אנטה טומיץ' ואדם האנגה, שכזכור זכה ביורוליג עם ריאל מדריד לפני שנתיים בקובנה.

מעבר לבעיה שהייתה להם מול הניסיון של הקבוצה מספרד, בחולוניה דיברו על כך שהם עדיין צריכים להשתפר. הם כבר חוו פציעות, ואתמול לא היה שונה, שכן הסגולים-צהובים ראו כיצד ג'ורדן מקריי נפצע במהלך הרבע הרביעי. השחקן פרק את האצבע בידו וירד לקבל טיפול. ברבע הרביעי הסגולים-צהובים לא הצליחו להתקרב, הם החמיצו הזדמנויות, ובדאלונה ניצלה זאת עד לניצחון ב-16 הפרש. חניכיו של דניאל מירט ניצחו בקרב על הלוחות, מסרו 11 אסיסטים יותר מאשר חניכיו של פרנקו ואיבדו כדור אחד פחות. בשבוע הבא דני פרנקו וחניכיו יפגשו את שולה בצרפת.

דריק וולטון ג'וניור, שסיים את המשחק כקלע המוביל של הפועל חולון עם 14 נקודות, אמר לאחריו: "צריך לתת להם קרדיט, הם הצליחו להוציא את תוכנית המשחק שלהם לפועל וניצלו את המקומות שבהם היו יעילים. צריך להוריד בפניהם את הכובע על ההוצאה שלהם לפועל. בנוגע אלינו, אני חושב שיש דברים שאנחנו יכולים לקחת מהמשחק, וזה בכנות הדבר הכי חיובי שאפשר לקחת מהמשחק”.