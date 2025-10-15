יום רביעי, 15.10.2025 שעה 08:29
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
4171-1782שאלון1
3162-1882נימבורק2
181-761אלבה ברלין3
193-651סבאח באקו4
 בית 3 
4138-1722חובנטוד בדאלונה1
3163-1572שולה2
3155-1492הפועל חולון3
2168-1462בורסאספור4
 בית 4 
4163-1922טנריפה1
4175-1812טופאש בורסה2
2175-1672טראפני שארק3
2198-1712בני הרצליה4
 בית 5 
4131-1482וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
2164-1502איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
3157-1462לוויצה פטריוטי1
254-841סולנוקי אולאי2
253-691א.א.ק. אתונה3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3165-1502קרדיצה2
195-931אוסטנד3
197-661מרסין4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
273-741סובוטיקה ספרטק2
174-731לה מאן3
198-611בנפיקה ליסבון4

"יש דברים שאנחנו כן יכולים לקחת מהמשחק"

בהפועל חולון היו מרוצים מהדרך בה פתחו, אך הסוף היה פחות מספק ובמועדון שררה אכזבה לאחר ה-81:65 לבדאלונה. וולטון ג'וניור: "צריך לתת להם קרדיט"

|
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

בהפועל חולון שררה אכזבה לאחר ההפסד אתמול (שלישי) לחובנטוד בדאלונה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים המוקדם של ליגת האלופות של פיב"א. הצוות הסגול-צהוב של דני פרנקו ירד למאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, זאת לאחר שני מחזורים בבית ג', וכעת הם מדורגים במקום השלישי, מתחת לשולה מצרפת, לה מאזן זהה. חולוניה תפגוש בשבת הקרובה את הפועל ירושלים, ולכן עם חזרת הקבוצה, היום יחלו גם ההכנות למשחק שיהיה הראשון העונה של חולוניה בליגת העל.

במועדון היו מרוצים מהדרך בה פתחו את המשחק, אך ההמשך, ובעיקר לקראת הסוף, היה פחות מספק. התחושה הייתה של מחסור במשהו כדי להיות באמת במשחק. חניכיו של פרנקו הצליחו להתקרב ברבע השלישי, אך בדאלונה, שעזבה את היורוקאפ והצטרפה לליגת האלופות של פיב"א עם שחקנים בעלי ניסיון מרשים ביורוליג וב-NBA, בלטה בזכות שחקנים כמו ריקי רוביו, אנטה טומיץ' ואדם האנגה, שכזכור זכה ביורוליג עם ריאל מדריד לפני שנתיים בקובנה.

מעבר לבעיה שהייתה להם מול הניסיון של הקבוצה מספרד, בחולוניה דיברו על כך שהם עדיין צריכים להשתפר. הם כבר חוו פציעות, ואתמול לא היה שונה, שכן הסגולים-צהובים ראו כיצד ג'ורדן מקריי נפצע במהלך הרבע הרביעי. השחקן פרק את האצבע בידו וירד לקבל טיפול. ברבע הרביעי הסגולים-צהובים לא הצליחו להתקרב, הם החמיצו הזדמנויות, ובדאלונה ניצלה זאת עד לניצחון ב-16 הפרש. חניכיו של דניאל מירט ניצחו בקרב על הלוחות, מסרו 11 אסיסטים יותר מאשר חניכיו של פרנקו ואיבדו כדור אחד פחות. בשבוע הבא דני פרנקו וחניכיו יפגשו את שולה בצרפת.

דריק וולטון ג'וניור, שסיים את המשחק כקלע המוביל של הפועל חולון עם 14 נקודות, אמר לאחריו: "צריך לתת להם קרדיט, הם הצליחו להוציא את תוכנית המשחק שלהם לפועל וניצלו את המקומות שבהם היו יעילים. צריך להוריד בפניהם את הכובע על ההוצאה שלהם לפועל. בנוגע אלינו, אני חושב שיש דברים שאנחנו יכולים לקחת מהמשחק, וזה בכנות הדבר הכי חיובי שאפשר לקחת מהמשחק”.

