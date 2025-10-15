יום רביעי, 15.10.2025 שעה 08:26
75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

"זה היה מביך, כמו משחק של ילדים נגד בוגרים"

כעס במכבי ת"א אחרי התבוסה 92:71 לברצלונה: "אף אחד לא הגיע, אי אפשר להיראות כך. כשחוטפים 60 במחצית, אין מה לומר". וגם: טריפנוביץ' ואומורי

לוני ווקר (IMAGO)
לוני ווקר (IMAGO)

כעס במכבי תל אביב לאחר התבוסה אתמול (שלישי) במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג, 92:71 לברצלונה, שהיה גם חציו הראשון של שבוע המשחקים הכפול השני ביורוליג. “זה היה מביך, לא היינו במשחק”, אמרו בסביבת הקבוצה לאחר המשחק. חניכיו של עודד קטש ספגו את הפסדם השלישי העונה בארבעה משחקים, וכשביום חמישי הקרוב אולימפיאקוס פיראוס של יורגוס ברצוקאס תגיע להיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' לאחר שהפסידה אתמול בביתה לאנאדולו אפס.

“אף אחד לא הגיע, זה היה נראה כמו משחק של ילדים מול בוגרים”, הוסיפו בקבוצה. ברצלונה למעשה הרגה את המשחק כבר בפתיחה. הקטלונים ספגו בשלושת המחזורים הראשונים קצת יותר מ-100 נקודות לערב, כשההתקפה שלהם עברה את רף 100 הנקודות בשני המחזורים האחרונים. ומכבי תל אביב? פשוט לא הייתה נוכחת בשני צידי המגרש, לא מוכנה להילחם או לשרוט, ושפת הגוף לא הייתה טובה. “אפשר להפסיד בבית, אבל אי אפשר להיראות ככה”. כבר ברבע הראשון היה ברור לאיזה כיוון המשחק הולך, והתגובה לא הגיעה בשום שלב. “כשחוטפים 60:32 במחצית, אין מה לומר”. אפשר לומר שגם ממה שקרה במחצית הראשונה בכללותה אין באמת דרך חזרה. הבעיה הייתה לא רק בהיעדר תגובה, אלא גם ברצון, בתסכול ובכל הפרמטרים של המשחק.

במועדון גם לא היו מרוצים מכך שהשחקנים לא שמו גוף בהגנה במשחק מול חניכיו של ג'ואן פנארויה, שסיפקו את משחק ההגנה הכי טוב שלהם ועצרו את מכבי תל אביב על 71 נקודות בלבד. בעונת 25/26 הצהובים כחולים עדיין לא ניצחו בבית. שני משחקים היו להם בבלגרד, ושניהם הפסידו - הם פשוט לא היו שם. זה לא היה רק עניין של חיבור וקבוצה חדשה, אלא כל הדברים שעומדים נגד הקבוצה התחברו יחדיו: חוסר ניסיון, חוסר יציבות, ובתום ארבעה מחזורי יורוליג, או שהקבוצה תחרותית במשחק (אנאדולו אפס, הפועל תל אביב) או שהיא ממש לא שם (פריז, ברצלונה).

גג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

שוב עלו התהיות בעניינו של אורוש טריפונוביץ'. בנושא של קליפורד אמורואי הדברים היו ברורים: במועדון המשיכו לחפש את מי שאמור להיות הסנטר הפותח. הוא הגיע למטרה מאוד ברורה כשהיה ברור שהוא ככל הנראה יושאל לטובת ניסיון. לעומת זאת, בעניינו של הגארד פורוורד הסרבי, הדברים היו שונים. כעת במועדון עובדים על החתמת רכז בנוסף לגבוה, דבר שיכול היה להימנע אם לפני שטריפונוביץ' הוחתם היה מועלה בפני הצוות המקצועי שעדיף ללכת אולי לכיוון של רכז יותר מאשר על השחקן הסרבי שמשחק יותר על עמדות 2-3. התוצאה בסוף ידועה וטריפונוביץ', כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, צפוי לעזוב - בין אם בהשאלה ובין אם לאו - עם הבאתו של רכז חדש.

