לא פשוט. אחרי 5:0 מהדהד מנורבגיה, נבחרת ישראל נכנעה גם אמש (שלישי) ובצורה סולידית יותר עם 3:0 לאיטליה. החבורה של רן בן שמעון נאבקה, אך לא הייתה יעילה כמו האזורי ובסופו של דבר – איבדה כל סיכוי להגיע לפלייאוף המוקדמות ולהיות במונדיאל 2026.

לאחר המשחק, אוסקר גלוך, סיכם: “אני חושב שעשינו משחק מאוד יפה, בעיקר במחצית הראשונה, הם שחקנים ברמה גבוהה ועל טעויות הם מענישים, בסוף מסתכלים על הדברים החיוביים ומה שצריך לשפר נשפר הלאה. אני חושב שבונים פה משהו ענק, אולי בחיים הנבחרת לא שיחקה ככה, איטליה בקושי הגיעה לכדור, אני שמח להיות חלק מהנבחרת הזו, נעשה הכל ובטורניר הבא נצטרך לעשות יותר.

“הקבוצה שלי? אני לא יודע אם אני צריך לקבל יותר קרדיט, יש שם את הבחירה של המאמן, וכשאני משחק אני עושה הכי טוב שלי, גם פה, אם זה משחק מלא או לא, כל דקה בנבחרת זה כבוד בשבילי. תמיד צריך להשתפר, בכל נבחרת יש דברים לשפר, המאמנים יגידו לנו מה יש לשפר. ההזדמנות בחצי הראשון שלי? זה תמיד קשה כי אתה מרגיש, לא רוצה להרגיש אשם, אבל יכולנו אולי להוביל, וגם בחצי השני הייתה הזדמנות, גם אני צריך להשתפר בכמה דברים ולעשות הכי טוב שלי כדי שזה ייכנס”.

"בונים משהו ענק, בחיים הנבחרת לא שיחקה כך"

אור בלוריאן אמר: “התוצאה באמת שיקרה היום, כולם הרגישו את זה, אבל ברמות הגבוהות האלו, בטעויות הקטנות אתם נענשים, נדע לשפר. היו לי ירידות והיו עליות, אבל זה האופי שלי ואני לא נשבר, גם בתקופות פחות טובות. באתי למתן בלטקסה בחדר הלבשה ואמרתי לו שאין סיכוי שאני נרדם הלילה, הגול בסוף זה חוסר ריכוז של שנייה, או הוא ששלח רגל לפנדל, כי שנינו עשינו משחק טוב ובסוף ויצאים בתחושה מאוכזבת.

שחקני נבחרת ישראל באים להודות לקהל שהגיע לעודד (ראובן שוורץ)

“כמה היה קשה? חלוצים ברמה הגבוהה ביותר באירופה, הם חזקים, לא חושב שנופלים מארלינג הולאנד, לי זה כיף להרגיש חלק מהרמה הזאת. ברמה האישית? פעם שעברה לא לקחתי חלק וזה גאווה להיות חלק מהנבחרת, גם אם להיות רק בסגל בלי לשחק דקה, זה ממלא את הלב, שמח שקיבלתי הזדמנות והשתפשפתי, צריך ללמוד מהטעויות ולשפר את התוצאה. משפחת אור? לא יצא לי לדבר איתם, כולם צבטנו את עצמנו בלב על היום הזה שעבר על ישראל, לא יכולנו לעזוב את הטלפונים, יום חג, יום מאושר לכולנו”.