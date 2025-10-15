יום רביעי, 15.10.2025 שעה 10:27
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"בונים משהו ענק, בחיים הנבחרת לא שיחקה כך"

אוסקר גלוך אחרי ה-3:0 לאיטליה: "ההחמצה שלי במחצית הראשונה? תמיד קשה". בלוריאן: "התוצאה שיקרה, כולם הרגישו". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
אוסקר גלוך מאוכזב (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך מאוכזב (ראובן שוורץ)

לא פשוט. אחרי 5:0 מהדהד מנורבגיה, נבחרת ישראל נכנעה גם אמש (שלישי) ובצורה סולידית יותר עם 3:0 לאיטליה. החבורה של רן בן שמעון נאבקה, אך לא הייתה יעילה כמו האזורי ובסופו של דבר – איבדה כל סיכוי להגיע לפלייאוף המוקדמות ולהיות במונדיאל 2026.

לאחר המשחק, אוסקר גלוך, סיכם: “אני חושב שעשינו משחק מאוד יפה, בעיקר במחצית הראשונה, הם שחקנים ברמה גבוהה ועל טעויות הם מענישים, בסוף מסתכלים על הדברים החיוביים ומה שצריך לשפר נשפר הלאה. אני חושב שבונים פה משהו ענק, אולי בחיים הנבחרת לא שיחקה ככה, איטליה בקושי הגיעה לכדור, אני שמח להיות חלק מהנבחרת הזו, נעשה הכל ובטורניר הבא נצטרך לעשות יותר.

“הקבוצה שלי? אני לא יודע אם אני צריך לקבל יותר קרדיט, יש שם את הבחירה של המאמן, וכשאני משחק אני עושה הכי טוב שלי, גם פה, אם זה משחק מלא או לא, כל דקה בנבחרת זה כבוד בשבילי. תמיד צריך להשתפר, בכל נבחרת יש דברים לשפר, המאמנים יגידו לנו מה יש לשפר. ההזדמנות בחצי הראשון שלי? זה תמיד קשה כי אתה מרגיש, לא רוצה להרגיש אשם, אבל יכולנו אולי להוביל, וגם בחצי השני הייתה הזדמנות, גם אני צריך להשתפר בכמה דברים ולעשות הכי טוב שלי כדי שזה ייכנס”.

אור בלוריאן אמר: “התוצאה באמת שיקרה היום, כולם הרגישו את זה, אבל ברמות הגבוהות האלו, בטעויות הקטנות אתם נענשים, נדע לשפר. היו לי ירידות והיו עליות, אבל זה האופי שלי ואני לא נשבר, גם בתקופות פחות טובות. באתי למתן בלטקסה בחדר הלבשה ואמרתי לו שאין סיכוי שאני נרדם הלילה, הגול בסוף זה חוסר ריכוז של שנייה, או הוא ששלח רגל לפנדל, כי שנינו עשינו משחק טוב ובסוף ויצאים בתחושה מאוכזבת.

שחקני נבחרת ישראל באים להודות לקהל שהגיע לעודד (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל באים להודות לקהל שהגיע לעודד (ראובן שוורץ)

“כמה היה קשה? חלוצים ברמה הגבוהה ביותר באירופה, הם חזקים, לא חושב שנופלים מארלינג הולאנד, לי זה כיף להרגיש חלק מהרמה הזאת. ברמה האישית? פעם שעברה לא לקחתי חלק וזה גאווה להיות חלק מהנבחרת, גם אם להיות רק בסגל בלי לשחק דקה, זה ממלא את הלב, שמח שקיבלתי הזדמנות והשתפשפתי, צריך ללמוד מהטעויות ולשפר את התוצאה. משפחת אור? לא יצא לי לדבר איתם, כולם צבטנו את עצמנו בלב על היום הזה שעבר על ישראל, לא יכולנו לעזוב את הטלפונים, יום חג, יום מאושר לכולנו”.

