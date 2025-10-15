יום רביעי, 15.10.2025 שעה 07:22
0:6 לארגנטינה על פוארטו ריקו, 2 בישולים למסי

ידידות: הפרעוש לא הצליח לכבוש במשחק שנערך במיאמי. אלכסיס מק אליסטר ולאוטרו מרטינס הבקיעו צמדים, גם מונטיאל ואצ'בריה (עצמי) כבשו לאלופת העולם

לאוטרו מרטינס וניקו גונסאלס חוגגים (צילום מסך)
לאוטרו מרטינס וניקו גונסאלס חוגגים (צילום מסך)

נבחרת ארגנטינה הביסה ההלילה (בין שלישי לרביעי) 0:6 את פוארטו ריקו במשחק ידידות שנערך במיאמי. אלופת העולם רושמת ניצחון מספר 20 מתוך 23 משחקי הידידות האחרונים למרות שליאו מסי לא כבש הפעם.

מסי היה קרוב להבקיע כשפגע בקורה, אך הכדור נהדף לעבר ניקו גונסאלס שבעט לשער – ואלכסיס מק אליסטר נגח פנימה את השער הראשון בדקה ה-14. מסי המשיך להיות פעיל, ובמסירה נהדרת מצא את גונסאלו מונטיאל שהבקיע את שערו השני בלבד בנבחרת בבעיטת יעף נהדרת בדקה ה-23.

מק אליסטר השלים צמד לפני ההפסקה עם בעיטה אדירה לחיבורים לאחר בישול של חוסה לופס, שערך הופעת בכורה במדי הנבחרת (36). דיבו מרטינס היה צריך להתאמץ עם הצלה לבעיטה ממרחק של ווילפרדו ריברה, אך בסך הכול ארגנטינה נראתה בשליטה מלאה על המשחק.

גם במחצית השנייה הארגנטינאים לא עצרו: מסי כמעט וכבש בנגיחה, אך סבסטיאן קאטלר דה חסוס הציל שער בטוח. השער הרביעי הגיע דווקא משחקן פוארטו ריקו, סטיבן אצ'בריה, שדחק לשערו הוא ניסיון של גונסאלס (64). מסי המשיך לחפש את השער המיוחל במיאמי, אך שוב קאטלר דה חסוס היה במקום.

היה זה לבסוף לאוטרו מרטינס שנכנס כמחליף ורשם תרומה משמעותית עם שני שערים – הראשון לאחר בישול של גונסאלס (79) והשני לאחר מסירה מדויקת של מסי (84), מה שהעלה את מאזנו לשבעה מעורבויות בשערים בחמש הופעות אחרונות במדי אינטר מיאמי וארגנטינה.

