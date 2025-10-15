"משוכנע שבגישה ובדרך הזו נעלה לטורניר גדול"

בנבחרת ישראל יצאו מאוכזבים לאחר ההפסד אמש (שלישי) 3:0 לאיטליה. בסיום נותרו תחושות של תסכול לנוכח העובדה שהנבחרת הציגה את אחד ממשחקיה הטובים ביותר, הגיעה למצבים קורצים ואף הייתה דומיננטית ומלאת ביטחון בחלקים גדולים מהמשחק.

מנגד טענו בנבחרת שחסרונם של חמישה שחקני מפתח כמו סתין למקין, עידן נחמיאס, שגיב יחזקאל, דור פרץ ומחמוד ג’אבר היה מכריע דווקא בשני משחקי החוץ הקשים ביותר. “באנו לאיטליה אחרי שספגנו מכה קשה מול נורבגיה, נתנו הופעה טובה מאוד ובסוף ירדנו עם הפסד לא מחויב שלא משקף בכלל את מה שהיה במשחק. זה מתסכל, אבל זה גם צריך ללמד אותנו שברמות האלה אסור לעשות טעויות של טירונים, כי על כל טעות אתה משלם בריבית”, אמרו בנבחרת.

הטעויות בהחלט באו לידי ביטוי בשערים, כשהשער הראשון של ישראל הובקע מטעות של מתן בלטקסה שהכשיל בצורה מיותרת את מתאו רטגי, השער השני הגיע מטעות של סתיו טוריאל והשער השלישי מטעות נוספת של בלם, הפעם בלוריאן שלא כיסה טוב את ג’אנלוקה מנצ’יני שנגח מעליו לרשת.

סתיו טוריאל, טעות שלו הובילה לשער השני (ראובן שוורץ)

בנבחרת משוכנעים שבעתיד, הכדורגל שהנבחרת הציגה עם כישרונות כמו אוסקר גלוך, מנור סולומון וענאן חלאילי שהיה מצוין ינצח משחקים בקמפיין הבא. סולומון שעלה עם זריקה זכה למחמאות, אבל לא רק הוא. גם השוער עומרי גלזר הוכיח שיש על מי לסמוך בשער כששלושת השערים שספג לא היו באשמתו.

רן בן שמעון, שפיגלר ודמטי מדברים על המשחק

בנבחרת מודעים לכך שאחת הבעיות מרכזיות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת הקמפיין הבא היא נושא ספיגת השערים. עד כה הנבחרת נראתה אומללה בנושא וספגה לא פחות מ-19 שערים: “יש בעיה ואת זה כולם כבר רואים. מי שממונה על הצד המקצועי צריך לעשות את ההתאמות הנכונות כדי להציב מרכז הגנה הרבה יותר חזק מזה שהיה אתמול, וניכר שהפערים האיכותיים עשו את ההבדל”, הוסיפו בנבחרת. ישראל תתכנס בחודש הבא למשחק אחרון מול מולדובה, שהוחלפה בו הביתיות כדי לחסוך עלויות והוא יהיה לפרוטוקול בלבד.