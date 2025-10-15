לא צריך לשנות מאמן, אבל בן שמעון צריך לשנות

לרגעים זה היה נראה שישראל משחקת כשווה בין שווים מול איטליה, אלא שהרגעים האלו הפכו להפסד כואב 3:0, שסיים את קמפיין מוקדמות המונדיאל מחזור אחד מוקדם מהצפוי, כשהנבחרת הלאומית איבדה כל סיכוי להעפיל לשלב הפלייאוף ותסיים במקום השלישי בבית, מתחת לנורבגיה ואיטליה, מעל לאסטוניה ומולדובה.

רז אמיר, אבי נמני ודובב גבאי מסכמים את ההפסד לאיטלקים שהציגו את אחת הנבחרות החלשות שראינו מהם, ולא מבינים את האמירות של רן בן שמעון אחרי המשחק על כך שהנבחרת כבר לא “הגנתית”.

אם רוצים להצליח בהמשך הדרך, משחק התקפי לא צריך לבוא על חשבון ההגנה, רק השחקנים החמים ואלו שבכושר צריכים להיות אלה שבנבחרת, ועניין השוערים שלא משחקים בקבוצות, אבל פותחים בנבחרת חייב להסתיים.

תסכול בנבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בן שמעון לא יכול להמשיך ליפול למלכודות שהוא טומן לעצמו וצריך להבין שהשחקנים שנותרו בחוץ כבר לא יהיו שם בשבילו בעתיד אם הוא לא ישתנה וישנה את הגישה שלו אליהם ובכלל לדרך בה הוא בוחר סגל.

וגם: נמני על הסעיף ההזוי בחוזה של רן בן שמעון, הנקודות להמשך של דובב גבאי ומי השחקן שהיה הכי חסר לשניהם בסגל הנבחרת? האזנה נעימה.