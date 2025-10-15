"לדעתי היה פנדל, שורקים בהמון מקרים כאלה"

נבחרת ישראל יצאה אמש (שלישי) מאוכזבת לאחר הפסד 3:0 לאיטליה, אך השחקנים והצוות דווקא הביעו תחושות עידוד מהיכולת. תאי בריבו שפתח דיבר על הנושא, ובנוסף התייחס לפנדל שלא נשרק עליו והלכידות בחדר ההלבשה.

תאי בריבו נשאל לגבי העבירה שהייתה עליו ברחבה ולא נשרקה: “אני הרגשתי שהיה פנדל, אולי השופט ראה שהיו תפיסות הדדיות אבל אני הרגשתי את התפיסה ולכן נפלתי. יש המון מקרים כאלה באירופה ששורקים”.

החלוץ נשאל האם התוצאה משקרת וענה: “לדעתי כן. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לומר שהיה משחק חד צדדי לאיטליה. היינו המון דקות בתמונה, היה את המצבים שלנו ולא נתנו. אני הייתי חלק, כשחקן התקפי אני תמיד לוקח אחריות על ההתקפה, לא רק כשיש גולים אלא גם כשמחמיצים. זה מה יש”.

על כך שקיבל את חולצת ההרכב הוסיף: “קודם כל זה מרגש ללבוש את החולצה, גם כמחליף ובמיוחד בהרכב כששרים את ההמנון, זה מדהים. אני לא חושב שהמשחק מול נורבגיה משקף אותנו, יש לנו דרך, ובדרך יש נפילות. אמנם הפעם הפסדנו 3:0 אבל ראו שאנחנו נבחרת טובה”.

שחקני נבחרת ישראל, "מרגש במיוחד בהרכב כששרים את ההמנון" (ראובן שוורץ)

בנוגע לשורה התחתונה שבה צריך להשיג נקודות אמר: “זה נכון ב-100%, צריך לתקן את הטעויות, אבל אנחנו כשחקנים חייבים תמיד להמשיך להשתפר ולהיות אופטימיים. אם לא נאמין בוודאות לא נעשה את זה. הראינו מול איטליה שיש לנו הרבה מה למכור ברמות האלה”.

איך הנבחרת הצליחה להרים את עצמה מההפסד בנורבגיה? על כך אמר בריבו: “אנחנו מאמינים ביכולת שלנו, מול נורבגיה הייתה מעידה וזה קורה בכל קבוצה או נבחרת. בקבוצה שלי הפסדתי 7:0 והתרוממנו ולקחנו את אליפות העונה הסדירה. חייב להתרומם, זה המקצוע. גם איטליה הפסידה לנורבגיה 3:0 והתרוממה. ידענו להרים את עצמנו, אנחנו משתדלים שהביטחון שלנו לא יהיה מונע מתוצאה כזו או אחרת. הראינו שאנחנו כן יכולים לייצר, הגענו למצבים ולא ניצלנו אותם. ברמות האלה כשאתה טועה, אתה מיד נענש”.

רן בן שמעון, שפיגלר ודמטי מדברים על המשחק

בריבו נשאל על הלכידות של חדר ההלבשה ואמר: “אין הרבה אגו בכלל. בהתחלה היו דיבורים שמנור ואוסקר משחקים באותה העמדה, אבל אני חושב שהם מראים ממשחק למשחק שאין ביניהם אגו בכלל. לא משנה מי מבקיע כולם רוצים בטובת הנבחרת וכולם חברים טובים מחוץ למגרש”.