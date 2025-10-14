יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:59
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

4 לבן שמעון וכמה לסולומון וגלזר? ציוני הנבחרת

ישראל הובסה 3:0 לאיטליה, השוער השרה ביטחון, אליאל פרץ וחלאילי בלטו לטובה, סולומון אכזב ביחס להופעה הקודמת נגד האיטלקים וכמה קיבל תאי בריבו?

|
שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

שוער

עומרי גלזר – 5: לקח את ההזדמנות שסופסוף ניתנה לו בשתי ידיים, השרה ביטחון על ההגנה והיה טוב במשחק הרגל, למעט טעות אחת. סיים עם 2 הצלות בלבד ו-3 ספיגות שלא יכול היה לעשות מולן יותר.

מתאו רטגי מכניע את עומרי גלזר (ראובן שוורץ)מתאו רטגי מכניע את עומרי גלזר (ראובן שוורץ)

הגנה 

אלי דסה – 6: הקפטן עם הופעה משופרת ביחס למשחק מול נורבגיה, דחף יפה קדימה ועזר לקישור.

סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)

אור בלוריאן – 5: למרות ההפסד בלוריאן יכול להרים את הראש עם הופעה טובה עד הגול השלישי שבו לא סגר טוב, מנהיגות וקריאת משחק טובה למדי.

מתן בלטקסה – 5: חבל מאוד על הפנדל שגרם כי עד אז היה לו משחק נהדר למרות האיטיות היחסית והקושי להתמודד מול רטגי.

בלטקסה (IMAGO)בלטקסה (IMAGO)

רוי רביבו – 5: כרגיל נתן הכל, אבל היה לו קשה מול קמביאזו ולא הצליח להביא תרומה התקפית.

גג'אקומו רספדורי מנסה להסתדר עם רוי רביבו ומתן בלטקסה (ראובן שוורץ)

קישור

אליאל פרץ  – 7: הופעה טובה מאוד לקשר, הרבה קור רוח קשיחות דיוק והבנת משחק. שייך לרמות האלה ועשה התקדמות עצומה.

מתאו רטגי על הדשא, אליאל פרץ מבין את ההשלכות לכך (ראובן שוורץ)מתאו רטגי על הדשא, אליאל פרץ מבין את ההשלכות לכך (ראובן שוורץ)

אוסקר גלוך – 5: כמה פעולות טובות של היהלום הישראלי בהוצאת התקפות קדימה, אבל חבל מאוד על הפספוס במחצית הראשונה שהיה יכול להפוך את המשחק הזה.

אוסקר גלוך לא מאמין שהחמיץ את ההזדמנות הזו (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך לא מאמין שהחמיץ את ההזדמנות הזו (ראובן שוורץ)

ענאן חלאילי – 7: התאושש מהשער העצמי האומלל מול נורבגיה עם ההופעה הכי טובה שלו בנבחרת ישראל עד כה. ביי פאר השחקן הכי טוב על המגרש בנבחרת ישראל; עשה מהלכים של שחקן גדול מול דימארקו מאינטר וקלאפיורי מארסנל בהגנה ובהתקפה.

ענאן חלאילי דוהר (ראובן שוורץ)ענאן חלאילי דוהר (ראובן שוורץ)

מנור סולומון – 5: ניכר שהוא משחק לא ב-100% כשירות ונתן הכל, אבל הפעם החמיץ ולא ידע לנצל מצבים טובים, ולמרות שהראה ניצוצות זו הייתה הופעה הרבה פחות טובה מבחודש שעבר נגד האיטלקים.

מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)

התקפה

דן ביטון –  5: היו לו כמה פעולות טובות, אבל גם רגעים שאיבד את הריכוז ולא הצליח להביא את האקסטרה כמו במדי באר שבע.

תאי בריבו – 5: קיבל הזדמנות בהרכב והיה לא רע, הפעיל לחץ טוב על ההגנה האיטלקית, רשם איום אחד בלבד, אבל היה שותף למהלכים התקפיים טובים.

מחליפים

דור תורג'מן (72) – 4: לא השפיע על המשחק עם 5 נגיעות בלבד ב-20 דקות.

סתיו טוריאל (72) – 3: הופעת בכורה אומללה במיוחד עם טעות בנגיעה הראשונה שהוביל לשער השני וגמרה את המשחק ואת התקוות של ישראל.

מאמן

רן בן שמעון – 4: חבל מאוד על החילופים שהחלישו את הנבחרת במקום לחזק אותה. פספוס גדול כי הכין את הנבחרת היטב והיא השתפרה ביחס למשחק מול נורבגיה.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
