4 לבן שמעון וכמה לסולומון וגלזר? ציוני הנבחרת

שוער

עומרי גלזר – 5: לקח את ההזדמנות שסופסוף ניתנה לו בשתי ידיים, השרה ביטחון על ההגנה והיה טוב במשחק הרגל, למעט טעות אחת. סיים עם 2 הצלות בלבד ו-3 ספיגות שלא יכול היה לעשות מולן יותר.

מתאו רטגי מכניע את עומרי גלזר (ראובן שוורץ)

הגנה

אלי דסה – 6: הקפטן עם הופעה משופרת ביחס למשחק מול נורבגיה, דחף יפה קדימה ועזר לקישור.

סנדרו טונאלי מגיע לשמור על אלי דסה (ראובן שוורץ)

אור בלוריאן – 5: למרות ההפסד בלוריאן יכול להרים את הראש עם הופעה טובה עד הגול השלישי שבו לא סגר טוב, מנהיגות וקריאת משחק טובה למדי.

מתן בלטקסה – 5: חבל מאוד על הפנדל שגרם כי עד אז היה לו משחק נהדר למרות האיטיות היחסית והקושי להתמודד מול רטגי.

בלטקסה (IMAGO)

רוי רביבו – 5: כרגיל נתן הכל, אבל היה לו קשה מול קמביאזו ולא הצליח להביא תרומה התקפית.

ג'אקומו רספדורי מנסה להסתדר עם רוי רביבו ומתן בלטקסה (ראובן שוורץ)

קישור

אליאל פרץ – 7: הופעה טובה מאוד לקשר, הרבה קור רוח קשיחות דיוק והבנת משחק. שייך לרמות האלה ועשה התקדמות עצומה.

מתאו רטגי על הדשא, אליאל פרץ מבין את ההשלכות לכך (ראובן שוורץ)

אוסקר גלוך – 5: כמה פעולות טובות של היהלום הישראלי בהוצאת התקפות קדימה, אבל חבל מאוד על הפספוס במחצית הראשונה שהיה יכול להפוך את המשחק הזה.

אוסקר גלוך לא מאמין שהחמיץ את ההזדמנות הזו (ראובן שוורץ)

ענאן חלאילי – 7: התאושש מהשער העצמי האומלל מול נורבגיה עם ההופעה הכי טובה שלו בנבחרת ישראל עד כה. ביי פאר השחקן הכי טוב על המגרש בנבחרת ישראל; עשה מהלכים של שחקן גדול מול דימארקו מאינטר וקלאפיורי מארסנל בהגנה ובהתקפה.

ענאן חלאילי דוהר (ראובן שוורץ)

מנור סולומון – 5: ניכר שהוא משחק לא ב-100% כשירות ונתן הכל, אבל הפעם החמיץ ולא ידע לנצל מצבים טובים, ולמרות שהראה ניצוצות זו הייתה הופעה הרבה פחות טובה מבחודש שעבר נגד האיטלקים.

מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)

התקפה

דן ביטון – 5: היו לו כמה פעולות טובות, אבל גם רגעים שאיבד את הריכוז ולא הצליח להביא את האקסטרה כמו במדי באר שבע.

תאי בריבו – 5: קיבל הזדמנות בהרכב והיה לא רע, הפעיל לחץ טוב על ההגנה האיטלקית, רשם איום אחד בלבד, אבל היה שותף למהלכים התקפיים טובים.

מחליפים

דור תורג'מן (72) – 4: לא השפיע על המשחק עם 5 נגיעות בלבד ב-20 דקות.

סתיו טוריאל (72) – 3: הופעת בכורה אומללה במיוחד עם טעות בנגיעה הראשונה שהוביל לשער השני וגמרה את המשחק ואת התקוות של ישראל.

מאמן

רן בן שמעון – 4: חבל מאוד על החילופים שהחלישו את הנבחרת במקום לחזק אותה. פספוס גדול כי הכין את הנבחרת היטב והיא השתפרה ביחס למשחק מול נורבגיה.