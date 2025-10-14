4 לבן שמעון וכמה לסולומון וגלזר? ציוני הנבחרת

מערכת ONE
שוער
עומרי גלזר – 5: לקח את ההזדמנות שסופסוף ניתנה לו בשתי ידיים, השרה ביטחון על ההגנה והיה טוב במשחק הרגל, למעט טעות אחת. סיים עם 2 הצלות בלבד ו-3 ספיגות שלא יכול היה לעשות מולן יותר.
הגנה
אלי דסה – 6: הקפטן עם הופעה משופרת ביחס למשחק מול נורבגיה, דחף יפה קדימה ועזר לקישור.
אור בלוריאן – 5: למרות ההפסד בלוריאן יכול להרים את הראש עם הופעה טובה עד הגול השלישי שבו לא סגר טוב, מנהיגות וקריאת משחק טובה למדי.
מתן בלטקסה – 5: חבל מאוד על הפנדל שגרם כי עד אז היה לו משחק נהדר למרות האיטיות היחסית והקושי להתמודד מול רטגי.
רוי רביבו – 5: כרגיל נתן הכל, אבל היה לו קשה מול קמביאזו ולא הצליח להביא תרומה התקפית.
קישור
אליאל פרץ – 7: הופעה טובה מאוד לקשר, הרבה קור רוח קשיחות דיוק והבנת משחק. שייך לרמות האלה ועשה התקדמות עצומה.
אוסקר גלוך – 5: כמה פעולות טובות של היהלום הישראלי בהוצאת התקפות קדימה, אבל חבל מאוד על הפספוס במחצית הראשונה שהיה יכול להפוך את המשחק הזה.
ענאן חלאילי – 7: התאושש מהשער העצמי האומלל מול נורבגיה עם ההופעה הכי טובה שלו בנבחרת ישראל עד כה. ביי פאר השחקן הכי טוב על המגרש בנבחרת ישראל; עשה מהלכים של שחקן גדול מול דימארקו מאינטר וקלאפיורי מארסנל בהגנה ובהתקפה.
מנור סולומון – 5: ניכר שהוא משחק לא ב-100% כשירות ונתן הכל, אבל הפעם החמיץ ולא ידע לנצל מצבים טובים, ולמרות שהראה ניצוצות זו הייתה הופעה הרבה פחות טובה מבחודש שעבר נגד האיטלקים.
התקפה
דן ביטון – 5: היו לו כמה פעולות טובות, אבל גם רגעים שאיבד את הריכוז ולא הצליח להביא את האקסטרה כמו במדי באר שבע.
תאי בריבו – 5: קיבל הזדמנות בהרכב והיה לא רע, הפעיל לחץ טוב על ההגנה האיטלקית, רשם איום אחד בלבד, אבל היה שותף למהלכים התקפיים טובים.
מחליפים
דור תורג'מן (72) – 4: לא השפיע על המשחק עם 5 נגיעות בלבד ב-20 דקות.
סתיו טוריאל (72) – 3: הופעת בכורה אומללה במיוחד עם טעות בנגיעה הראשונה שהוביל לשער השני וגמרה את המשחק ואת התקוות של ישראל.
מאמן
רן בן שמעון – 4: חבל מאוד על החילופים שהחלישו את הנבחרת במקום לחזק אותה. פספוס גדול כי הכין את הנבחרת היטב והיא השתפרה ביחס למשחק מול נורבגיה.