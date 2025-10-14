יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:58
מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"דור השחקנים הזה יביא את ישראל לטורניר גדול"

בן שמעון היה דווקא מרוצה למרות ההפסד לאיטליה: "כל כך גאה בשחקנים, ראיתי את לוח התוצאות, אבל הנבחרת אמיצה". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל קיבלה לקבל הזדמנות אחרונה להעפלה למונדיאל, אך הפסדה הערב (שלישי) 3:0 לאיטליה ובאופן סופי לא תהיה בטורניר הגדול ביותר ב-2026.

לאחר המשחק, רן בן שמעון דיבר: “ראיתי את לוח התוצאות, אבל גם ראיתי נבחרת שאני מאוד אוהב לראות ובאה לשחק כדורגל בכל משחק. היו לנו הרבה תקופות עם נבחרות שהיינו עומדים נמוך ובועטים למעלה. הנבחרת הזו אמיצה. אני כל כך גאה בשחקנים שידעו להרים את עצמם ולהגיע מוכנים למשחק הזה. תוכנית המשחק הייתה טובה, היינו בתוך המשחק, אבל בסוף אני רואה את לוח התוצאות ויודע שזה הפסד קשה.

“אנחנו נבחרת טובה שבאה לשחק כדורגל מתקדם. השחקנים רצו, השקיעו והיו מאוד חכמים ומחויבים. כשראיתי את הנבחרת שלי מהצד הייתי יכול להתחבר אליה רגשית יותר מהמשחק בנורבגיה. אני יודע שאנחנו בעידן של תוצאות. יש לנו עוד הרבה משימות, ואם נבוא לכל אצטדיון עם תוכניות משחק, שחקני הנבחרת ימשיכו בקו ההתקדמות – חוץ מהמשחק מול נורבגיה שהייתה סטייה מהדרך. כשאנחנו משחקים בצורה הזו, את הטעויות אני אקח עליי. גאה בכל השחקנים שהיו על המגרש”.

רן בן שמעון שפיגלר ודמטי מדברים על המשחק

בנוגע ליכולת של בלוריאן ובלטקסה: “אני עומד מאחורי הבלמים ומאחורי סתיו טוריאל שמתפתח להיות שחקן מדהים. אני חושב שראיתם היום נבחרת שמגיבה עם לב פועם. אני מכיר את התוצאה, ראיתי את אותו לוח תוצאות. אני גאה במאמץ, בהשקעה ובהיצמדות לתוכנית המשחק”.

המאמן הוסיף: “עשיתי טעויות מול נורבגיה, אני לא חף מטעויות, אבל ראינו היום נבחרת שמגיבה ומשחקת כדורגל. מדברים על אומץ והופעה מכובדת, התוצאה לא משקפת את מה שהיה. מהמקום שבו התחלנו החבר’ה היו בסדר גמור”.

בלטקסה (IMAGO)בלטקסה (IMAGO)

על הדרך של הנבחרת בבית: “מי שרואה את הנבחרת יודע שהיא במגמת התקדמות. נורבגיה היא מעל הבית, רצינו להיות טובים מול הדרג השני והצגנו דקות טובות מול איטליה. מטרת העל שלנו היא יורו 2028, זו מטרה חשובה ואני חושב שיש כאן שחקנים יוצאים מן הכלל שיכולים להוביל את ישראל לטורניר גדול”.

בן שמעון המשיך לומר בביטחון: “אני מאמין שנהיה ביורו הבא. אסביר מה הדבר שגורם לי להאמין: נורבגיה היא רמה אחרת, מול איטליה הוכחנו שאנחנו שם. אנחנו קרובים, אנחנו משחקים את אותו כדורגל, אותו לחץ, אותה בניית משחק ואותה הבנת משחק. אנחנו עושים תהליכים נהדרים עם השחקנים. המנהיגות של נבחרת ישראל הולכת וגדלה, אני רואה כל הזמן שחקנים שלוקחים אחריות על החלק שלהם. קיבלתי הודעה מדור פרץ, אחד מהקפטנים של ישראל, שגורמת לי להבין שהדור הזה יביא את ישראל לטורניר גדול. לי אין ספק – הדור הזה יביא את ישראל לטורניר גדול”.

