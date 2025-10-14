"דור השחקנים הזה יביא את ישראל לטורניר גדול"

נבחרת ישראל קיבלה לקבל הזדמנות אחרונה להעפלה למונדיאל, אך הפסדה הערב (שלישי) 3:0 לאיטליה ובאופן סופי לא תהיה בטורניר הגדול ביותר ב-2026.

לאחר המשחק, רן בן שמעון דיבר: “ראיתי את לוח התוצאות, אבל גם ראיתי נבחרת שאני מאוד אוהב לראות ובאה לשחק כדורגל בכל משחק. היו לנו הרבה תקופות עם נבחרות שהיינו עומדים נמוך ובועטים למעלה. הנבחרת הזו אמיצה. אני כל כך גאה בשחקנים שידעו להרים את עצמם ולהגיע מוכנים למשחק הזה. תוכנית המשחק הייתה טובה, היינו בתוך המשחק, אבל בסוף אני רואה את לוח התוצאות ויודע שזה הפסד קשה.

“אנחנו נבחרת טובה שבאה לשחק כדורגל מתקדם. השחקנים רצו, השקיעו והיו מאוד חכמים ומחויבים. כשראיתי את הנבחרת שלי מהצד הייתי יכול להתחבר אליה רגשית יותר מהמשחק בנורבגיה. אני יודע שאנחנו בעידן של תוצאות. יש לנו עוד הרבה משימות, ואם נבוא לכל אצטדיון עם תוכניות משחק, שחקני הנבחרת ימשיכו בקו ההתקדמות – חוץ מהמשחק מול נורבגיה שהייתה סטייה מהדרך. כשאנחנו משחקים בצורה הזו, את הטעויות אני אקח עליי. גאה בכל השחקנים שהיו על המגרש”.

רן בן שמעון שפיגלר ודמטי מדברים על המשחק

בנוגע ליכולת של בלוריאן ובלטקסה: “אני עומד מאחורי הבלמים ומאחורי סתיו טוריאל שמתפתח להיות שחקן מדהים. אני חושב שראיתם היום נבחרת שמגיבה עם לב פועם. אני מכיר את התוצאה, ראיתי את אותו לוח תוצאות. אני גאה במאמץ, בהשקעה ובהיצמדות לתוכנית המשחק”.

המאמן הוסיף: “עשיתי טעויות מול נורבגיה, אני לא חף מטעויות, אבל ראינו היום נבחרת שמגיבה ומשחקת כדורגל. מדברים על אומץ והופעה מכובדת, התוצאה לא משקפת את מה שהיה. מהמקום שבו התחלנו החבר’ה היו בסדר גמור”.

בלטקסה (IMAGO)

על הדרך של הנבחרת בבית: “מי שרואה את הנבחרת יודע שהיא במגמת התקדמות. נורבגיה היא מעל הבית, רצינו להיות טובים מול הדרג השני והצגנו דקות טובות מול איטליה. מטרת העל שלנו היא יורו 2028, זו מטרה חשובה ואני חושב שיש כאן שחקנים יוצאים מן הכלל שיכולים להוביל את ישראל לטורניר גדול”.

בן שמעון המשיך לומר בביטחון: “אני מאמין שנהיה ביורו הבא. אסביר מה הדבר שגורם לי להאמין: נורבגיה היא רמה אחרת, מול איטליה הוכחנו שאנחנו שם. אנחנו קרובים, אנחנו משחקים את אותו כדורגל, אותו לחץ, אותה בניית משחק ואותה הבנת משחק. אנחנו עושים תהליכים נהדרים עם השחקנים. המנהיגות של נבחרת ישראל הולכת וגדלה, אני רואה כל הזמן שחקנים שלוקחים אחריות על החלק שלהם. קיבלתי הודעה מדור פרץ, אחד מהקפטנים של ישראל, שגורמת לי להבין שהדור הזה יביא את ישראל לטורניר גדול. לי אין ספק – הדור הזה יביא את ישראל לטורניר גדול”.