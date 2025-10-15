"המקום השלישי בבית הוא הריאלי עבור הנבחרת"

לא פשוט. אחרי 5:0 מהדהד מנורבגיה, נבחרת ישראל נכנעה גם הערב (שלישי) ובצורה סולידית יותר עם 3:0 לאיטליה. החבורה של רן בן שמעון נאבקה, אך לא הייתה יעילה כמו האזורי ובסופו של דבר – איבדה כל סיכוי להגיע לפלייאוף המוקדמות ולהיות במונדיאל 2026.

מנור סולומון דיבר עם תום ההתמודדות: "אני כבר שני משחקים עם כאבי גב, עליתי עם זריקות, אבל בשביל הנבחרת עשיתי הכל. התוצאה מאוד מאכזבת, היא ממש לא משקפת את המשחק לדעתי. שיחקנו כמו שרצינו ושילמנו על טעויות שעשינו. היום היינו חדים הרבה יותר לעומת נורבגיה ונלחמנו, חבל שהכדור שלנו לא נכנס. ממש מבאס, אבל אני גאה באיך שנראינו אחרי התבוסה”.

כוכב ויאריאל שיחק: “המטרה שלי היא להוביל את הנבחרת לטורניר גדול ביחד עם החברים שלי. יש פה צוות ושחקנים מצוינים, אנחנו בתהליך. נורבגיה הייתה מעידה חד פעמית, אני בטוח שמי שראה את המשחק היה גאה בנו. ושוב, הלוואי והיינו מוציאים יותר”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

על האם המקום השלישי הוא הריאלי עבור ישראל: “אני חושב שכן. היינו שווים לאיטליה לדעתי בשני המשחקים, זה מה שניקח איתנו לקמפיין הבא. יש לנו המון מה לקחת מהקמפיין הזה”.

עומרי גלזר הוסיף: “התוצאה קצת משקרת. שיחקנו כדורגל מאוד חיובי והתקפי, מצאנו פתרונות, לאיטליה היה קשה להתגונן מולנו. היו טעויות של חוסר ריכוז, אבל זה חלק מהכדורגל. אנחנו נבחרת אחת ומאוחדת, אני מאוד מרוצה מאיך ששיחקנו ואני בטוח שגם הצוות. יש כאן נבחרת מצוינת והעתיד ורוד”.