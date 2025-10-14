הצביעו: השפעת הפציעות, תורג'מן והקמפיין הבא

נבחרת ישראל איבדה הערב (שלישי) את סיכוייה לתפוס מקום בפלייאוף המוקדמות ולהגיע למונדיאל 2026, אחרי שנכנעה 3:0 לאיטליה באודינה. החבורה של רן בן שמעון עשתה דברים יפים לפרקים, אך בסופו של דבר האזורי היו יעילים יותר וסוף הקמפיין קיבל טעם חמוץ. כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטספ של ONE.

האם היכולת הנוכחית של נבחרת ישראל תספיק לקמפיין לקראת הטורניר הגדול הבא – יורו 2028? האם ללא הפציעות הרבות, בסגל מלא, בן שמעון וחניכיו היו משיגים תוצאות טובות יותר נגד נורבגיה ואיטליה? וגם: אחרי צמד המשחקים שהסתיימו לא רק בהפסדים אלא גם ללא שערים מצד הבחורים בכחול לבן, האם דור תורג’מן היה צריך לפתוח בחלון פגרת הנבחרות של אוקטובר? הצביעו.