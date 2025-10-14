ישראל סיימה שלישית, איטליה ונורבגיה נאבקות

נבחרת ישראל איבדה הערב (שלישי) סיכוי מעשי להעפיל למונדיאל 2026, לאחר שהפסידה 3:0 לנבחרת איטליה במסגרת מוקדמות גביע העולם. החבורה של רן בן שמעון נכנעה לאזורי, שהציגו עליונות באודינה, ובכך התרחקה באופן סופי משני המקומות הראשונים שמובילים להמשך הדרך.

למרות קמפיין שנפתח באופטימיות, ההפסד הערב היה השלישי ברציפות של הנבחרת, שהתקשתה לייצר רצף תוצאות חיובי ונעצרה על תשע נקודות בלבד אחרי שבעה משחקים. איטליה, מנגד, ביססה את מעמדה במקום השני ותמשיך להיאבק עם נורבגיה על ראשות הבית.

הנה תמונת המצב המלאה בבית:

1. נורבגיה

משחקים: 6

ניצחונות: 6

תיקו: 0

הפסדים: 0

שערים: 3:29

הפרש שערים: 26+

נקודות: 18

2. איטליה

משחקים: 6

ניצחונות: 5

תיקו: 0

הפסדים: 1

שערים: 8:18

הפרש שערים: 10+

נקודות: 15

3. ישראל

משחקים: 7

ניצחונות: 3

תיקו: 0

הפסדים: 4

שערים: 19:15

הפרש שערים: ‎-4

נקודות: 9

4. אסטוניה

משחקים: 7

ניצחונות: 1

תיקו: 1

הפסדים: 5

שערים: 17:7

הפרש שערים: ‎-10

נקודות: 4

5. מולדובה

משחקים: 6

ניצחונות: 0

תיקו: 1

הפסדים: 5

שערים: 26:4

הפרש שערים: ‎-22

נקודות: 1

עבור ישראל מדובר באכזבה גדולה אחרי תקווה למאבק ריאלי על המקום השני. כעת, מטרת הנבחרת תהיה לסיים את הקמפיין בכבוד ולבנות בסיס יציב לקראת מוקדמות היורו.