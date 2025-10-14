מעל חצי מהמקומות נתפסו: כל העולות למונדיאל

נבחרות נוספות הבטיחו היום (שלישי) את מקומן במונדיאל 2026, והמספר הכולל של העולות לטורניר כבר הגיע ליותר ממחצית ממכסת 48 הנבחרות שייקחו חלק בגביע העולם שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

לרשימה המרשימה הצטרפו היום גם אנגליה, קטר, ערב הסעודית, סנגל, חוף השנהב ודרום אפריקה, שתיקח חלק בטורניר לראשונה מאז 2010, אז אירחה את המונדיאל בעצמה. קטר, אלופת אסיה לשעבר, הפכה לנבחרת השביעית מהמזרח שזכתה בכרטיס, וה-24 בסך הכל שהבטיחה את מקומה בגביע העולם.

רשימת העולות כוללת שמות נוצצים במיוחד: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, יפן, ניו זילנד, איראן, ארגנטינה, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, אוסטרליה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, פרגוואי, קולומביה, מרוקו, טוניסיה, מצרים, אלג’יריה, גאנה, כף ורדה, דרום אפריקה, קטר, חוף השנהב, סנגל וערב הסעודית.

אליהן הצטרפה כאמור גם נבחרת אנגליה, האירופית הראשונה שהבטיחה את מקומה במונדיאל עם קמפיין נפלא. היא ללא ספק נכללת ברשימת הפייבוריטיות הברורות לזכייה בטורניר, לצד ארגנטינה, ברזיל וצרפת שצפויה להשלים את משימתה בהמשך.