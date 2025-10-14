יום ראשון, 19.10.2025 שעה 01:28
כדורגל עולמי

מעל חצי מהמקומות נתפסו: כל העולות למונדיאל

דרום אפריקה, קטר, אנגליה ועוד הצטרפו אחרי ערב גדוש במשחקים ותשחקנה בגביע העולם ב-2026. התמונה המלאה וכל הנבחרות שכבר הבטיחו את מקומן בפנים

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

נבחרות נוספות הבטיחו היום (שלישי) את מקומן במונדיאל 2026, והמספר הכולל של העולות לטורניר כבר הגיע ליותר ממחצית ממכסת 48 הנבחרות שייקחו חלק בגביע העולם שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

לרשימה המרשימה הצטרפו היום גם אנגליה, קטר, ערב הסעודית, סנגל, חוף השנהב ודרום אפריקה, שתיקח חלק בטורניר לראשונה מאז 2010, אז אירחה את המונדיאל בעצמה. קטר, אלופת אסיה לשעבר, הפכה לנבחרת השביעית מהמזרח שזכתה בכרטיס, וה-24 בסך הכל שהבטיחה את מקומה בגביע העולם.

רשימת העולות כוללת שמות נוצצים במיוחד: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, יפן, ניו זילנד, איראן, ארגנטינה, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, אוסטרליה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, פרגוואי, קולומביה, מרוקו, טוניסיה, מצרים, אלג’יריה, גאנה, כף ורדה, דרום אפריקה, קטר, חוף השנהב, סנגל וערב הסעודית.

אליהן הצטרפה כאמור גם נבחרת אנגליה, האירופית הראשונה שהבטיחה את מקומה במונדיאל עם קמפיין נפלא. היא ללא ספק נכללת ברשימת הפייבוריטיות הברורות לזכייה בטורניר, לצד ארגנטינה, ברזיל וצרפת שצפויה להשלים את משימתה בהמשך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */