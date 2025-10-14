"לפני חודש ישראל גרמה לנו להזדעזע, הפעם שלטנו"

לאחר הניצחון 0:3 על ישראל באודינה, מאמן נבחרת איטליה ג’נארו גאטוזו נשמע מרוצה, אך גם זהיר. בזכות הניצחון הבטיחו האזורי את מקומם בפלייאוף העלייה למונדיאל 2026, אך המאמן הדגיש כי הדרך לשם לא הייתה פשוטה: “הגענו למשחק הזה כשהכל על הכף, לא היה לנו מה להרוויח, רק מה להפסיד”, אמר גאטוזו.

האיטלקים הציגו פתיחה מהוססת באצטדיון פריולי, מול יציעים דלילים במיוחד של כ־10,000 צופים בלבד בשל האווירה המתוחה וההפגנות בעיר. איטליה עלתה ליתרון רק בזכות פנדל של מתאו רטגוי, וג’אנלואיג’י דונארומה הציל אותה משערים בטוחים עם שתי עצירות ענק. רק לאחר ההפסקה נכנסה הנבחרת לקצב, רטגוי השלים צמד עם בעיטה נהדרת לחיבורים, וג’אנלוקה מנצ’יני חתם בנגיחה בתוספת הזמן.

גאטוזו התייחס לשיפור ביחס למפגש הקודם מול ישראל, שנגמר ב־4:5 דרמטי: “כולנו זוכרים מה קרה לפני חודש, הם גרמו לנו להזדעזע. הפעם היינו בשליטה טובה יותר. גם הם הגיעו להזדמנויות ודונארומה סיפק הצלות גדולות, אבל ראיתי רוח נכונה. לוקאטלי היה מצוין, והחלוצים אולי התקשו, אבל שיחקו בדיוק כפי שהיינו צריכים”.

ג'נארו גאטוזו (ראובן שוורץ)

המאמן האיטלקי גם שיבח את ההתקדמות ההתקפית של קבוצתו: איטליה כבשה לפחות שלושה שערים בכל אחד מארבעת משחקיה תחתיו, נתון שבו קודמו בתפקיד, לוצ’אנו ספאלטי, התקשה מאוד. “בעולם של היום כמעט ואין נבחרות ששולטות לחלוטין במשחקים”, אמר. “צריך לדעת לסבול, לעמוד בלחץ, ולהילחם על כל סנטימטר במגרש. כשיש לנו את הכדור, יש לנו איכות, אבל העיקר הוא הדחיפה הקבוצתית המתמדת”.

למרות הניצחון, גאטוזו הודה כי הסיכוי לעקוף את נורבגיה בדרך למקום הראשון בבית כמעט אפסי: “אנחנו צריכים לקוות שלא נאבד עוד שחקנים לפציעות. בנובמבר נתכנס שוב, ניתן הזדמנות לכמה שחקנים חדשים וננסה לבנות קבוצה חזקה, מאוחדת וממוקדת, על המגרש ומחוצה לו”. האזורי הבטיחו כאמור את מקומם בפלייאוף, שיחל בחודש מרץ עם חצאי גמר, וההגרלה תיערך ב־21 בנובמבר.