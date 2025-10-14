דובאי פירקה 69:93 את פנר על אדמת טורקיה

מלבד משחקה של מכבי תל אביב שהובסה מוקדם יותר הערב (שלישי) מול ברצלונה, המחזור ה-4 ביורוליג יצא לדרכו.

פנרבחצ’ה – דובאי 93:69

הופעה אדירה לקבוצת היורוליג החדשה מאיחוד האמירויות ועוד על אדמת טורקיה מול סוללת הכוכבים של שאראס. מפיונדו קאבנגלה הקנדי הצטיין אצל המנצחת עם 26 נקודות ו-7 כדורים חוזרים, דוויין בייקון הוסיף עוד 21 נקודות ו-4 כדורים חוזרים עבור קבוצתו שעלתה למאזן של שני ניצחונות מול שני הפסדים. בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין, שני האקסים של מכבי תל אביב, קלעו 12 נקודות כל אחד ופנר מצדה המשיכה את פתיחת העונה הלא טובה שלה עם שלושה הפסדים לעומת ניצחון אחד.