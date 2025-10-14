רונאלדו מלך שערי מוקדמות המונדיאל בכל הזמנים

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לכתוב את ספרי ההיסטוריה של הכדורגל. הערב (שלישי) הוא כבש שוב במדי נבחרת פורטוגל מול הונגריה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, ובכך הפך רשמית למלך השערים בכל הזמנים במוקדמות גביע העולם, עם 40 שערים מדהימים ב-51 משחקים.

השיא החדש מציב את רונאלדו במקום הראשון בכל הזמנים, כשמאחוריו קרלוס רואיס מגואטמלה עם 39 שערים ב-47 משחקים, וליאו מסי עם 36. אחריהם ברשימה נמצאים עלי דאי מאיראן (35) ורוברט לבנדובסקי מפולין (32). מדובר בהישג נוסף באוסף העצום של רונאלדו, שכבר מחזיק בתואר מלך השערים של כל הזמנים בכדורגל הבין-לאומי.

לפי הנתונים המעודכנים, רונאלדו עומד על 947 שערים בקריירה כולה, מתוכם 142 במדי נבחרת פורטוגל, נתון חסר תקדים בכדורגל העולמי. גם בגיל 40, הכוכב הפורטוגלי ממשיך להוכיח שהוא רחוק מאוד מסיום דרכו ושעדיין שומר על חדות קטלנית מול השער.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

בפורטוגל כבר חגגו את ההישג ההיסטורי, שהגיע בעיצומה של תקופה נהדרת עבור הנבחרת תחת רוברטו מרטינס, כשנראה כי רונאלדו ממשיך להיות העוגן המרכזי במסע אל עבר מונדיאל נוסף. בכך, רונאלדו לא רק שבר את השיא של רואיס, הוא גם הוכיח שוב כי בעידן שבו ארלינג הולאנד, קיליאן אמבפה והכוכבים החדשים מככבים, הוא עדיין עומד בפסגת עולם הכדורגל.