יורוליג 25-26
75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

איטודיס לקראת ולנסיה: מקום עם זיכרונות טובים

הפועל ת"א תנסה להמשיך לשכוח מהדרבי ב-20:30 בשחזור חצי גמר היורוקאפ, המאמן: "היריבה לא השתנתה כמעט". קבוקלו נותח בגב, מלקולם צפוי להיות כשיר

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב עשתה צעד ראשון כדי להתאושש מהדרבי, אבל עם כל הכבוד לקריית אתא, ניצחון עליה בליגה עדיין לא משכיח את הטראומה הספורטיבית שהאדומים חוו בדרבי ביורוליג. חניכיו של דימיטריס איטודיס יעלו לפרקט היום (רביעי, 21:30) בוולנסיה לשחזור חצי גמר היורוקאפ, בעיר שבו יש להם זיכרונות טובים מאוד.

הקאדר הבכיר בסוללת הכוכבים של עופר ינאי קיבל מנוחה, כאשר וסיליה מיציץ’, ג’ונתן מוטלי, דן אוטורו, איש וויינרייט ואלייז’ה ברייאנט לא נרשמו בניצחון על קריית אתא, וקיבלו מנוחה של שבעה ימים ממשחקים, לקראת השבוע הכפול שיתחיל היום בוולנסיה ויימשך בשישי נגד פאריס.

מבחינה מקצועית, איטודיס ייאלץ להסתדר ללא שתי ההיעדרויות שקבועות לאחרונה, כאשר ים מדר לבסוף לא המריא עם הקבוצה לספרד, למרות שאלו רצו, וזאת אחרי שהוא הודיע לאנשי הפועל שהוא רוצה לעבור הליך רפואי נוסף בברך והוא ייעדר בין שלושה לארבעה שבועות נוספים, אם הכל יעבור חלק, ובנוסף אליו ברונו קבוקלו גם כן לא בספרד ולא כשיר.

ברונו קבוקלו (חגי מיכאלי)ברונו קבוקלו (חגי מיכאלי)

הברזילאי צפוי להיעדר לתקופה דומה כמו של מדר או אולי מעט יותר, כאשר אתמול הוא עבר בהצלחה ניתוח בשל בלט דיסק בגבו, והוא יתחיל בתהליך של שיקום בישראל. בנוסף לברזילאי ולרכז הישראלי, קולין מלקולם סובב את הקרסול נגד קריית אתא, אך הוא ערך אימון מלא והוא צפוי להיות כשיר עבור איטודיס במשחק החשוב.

האדומים מבינים שניצחון הוא בגדר חובה, כאשר הצפי הוא גם שוולנסיה תתחרה פחות או יותר במיקומים של הפועל תל אביב, וכעת שתי הקבוצות במאזן זהה וניצחון בספרד ייתן מקדמה יפה, וישכיח לבינתיים את השיח על ההפסד הכואב בדרבי. אונטוניו בלייקני אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן בוולנסיה, אנחנו בריאים, אנחנו מוכנים, רוצים ניצחון של התאוששות, אנחנו מרוכזים וזה הזמן לשחק”.

איטודיס שיתף: “אנחנו כאן בוולנסיה, התאמנו באולם הישן שבו יש לנו זיכרונות טובים, אבל נשחק היום באולם החדש של ולנסיה. אנחנו מתכוננים למשחק בקצב גבוה מאוד, ולנסיה משחקת בקצב גבוה, זורקת הרבה שלשות, הזהות שלה לא השתנתה כל כך, השלד נשאר, צוות האימון נשאר, אז אנחנו מדברים על קבוצה בקצב גבוה שמסתערת על הכדור. נצטרך לבוא עם אנרגיה, על מנת לנצח את המשחק, וצריכים הרבה דברים בפרטים הקטנים”.

