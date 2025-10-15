איטודיס לקראת ולנסיה: מקום עם זיכרונות טובים

הפועל תל אביב עשתה צעד ראשון כדי להתאושש מהדרבי, אבל עם כל הכבוד לקריית אתא, ניצחון עליה בליגה עדיין לא משכיח את הטראומה הספורטיבית שהאדומים חוו בדרבי ביורוליג. חניכיו של דימיטריס איטודיס יעלו לפרקט היום (רביעי, 21:30) בוולנסיה לשחזור חצי גמר היורוקאפ, בעיר שבו יש להם זיכרונות טובים מאוד.

הקאדר הבכיר בסוללת הכוכבים של עופר ינאי קיבל מנוחה, כאשר וסיליה מיציץ’, ג’ונתן מוטלי, דן אוטורו, איש וויינרייט ואלייז’ה ברייאנט לא נרשמו בניצחון על קריית אתא, וקיבלו מנוחה של שבעה ימים ממשחקים, לקראת השבוע הכפול שיתחיל היום בוולנסיה ויימשך בשישי נגד פאריס.

מבחינה מקצועית, איטודיס ייאלץ להסתדר ללא שתי ההיעדרויות שקבועות לאחרונה, כאשר ים מדר לבסוף לא המריא עם הקבוצה לספרד, למרות שאלו רצו, וזאת אחרי שהוא הודיע לאנשי הפועל שהוא רוצה לעבור הליך רפואי נוסף בברך והוא ייעדר בין שלושה לארבעה שבועות נוספים, אם הכל יעבור חלק, ובנוסף אליו ברונו קבוקלו גם כן לא בספרד ולא כשיר.

ברונו קבוקלו (חגי מיכאלי)

הברזילאי צפוי להיעדר לתקופה דומה כמו של מדר או אולי מעט יותר, כאשר אתמול הוא עבר בהצלחה ניתוח בשל בלט דיסק בגבו, והוא יתחיל בתהליך של שיקום בישראל. בנוסף לברזילאי ולרכז הישראלי, קולין מלקולם סובב את הקרסול נגד קריית אתא, אך הוא ערך אימון מלא והוא צפוי להיות כשיר עבור איטודיס במשחק החשוב.

האדומים מבינים שניצחון הוא בגדר חובה, כאשר הצפי הוא גם שוולנסיה תתחרה פחות או יותר במיקומים של הפועל תל אביב, וכעת שתי הקבוצות במאזן זהה וניצחון בספרד ייתן מקדמה יפה, וישכיח לבינתיים את השיח על ההפסד הכואב בדרבי. אונטוניו בלייקני אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן בוולנסיה, אנחנו בריאים, אנחנו מוכנים, רוצים ניצחון של התאוששות, אנחנו מרוכזים וזה הזמן לשחק”.

איטודיס שיתף: “אנחנו כאן בוולנסיה, התאמנו באולם הישן שבו יש לנו זיכרונות טובים, אבל נשחק היום באולם החדש של ולנסיה. אנחנו מתכוננים למשחק בקצב גבוה מאוד, ולנסיה משחקת בקצב גבוה, זורקת הרבה שלשות, הזהות שלה לא השתנתה כל כך, השלד נשאר, צוות האימון נשאר, אז אנחנו מדברים על קבוצה בקצב גבוה שמסתערת על הכדור. נצטרך לבוא עם אנרגיה, על מנת לנצח את המשחק, וצריכים הרבה דברים בפרטים הקטנים”.