קטש: מהר מאוד התחלנו להתפזר ולהיות אבודים

מכבי תל אביב נותרה בהלם. הקבוצה הובסה הערב (שלישי) על ידי ברצלונה ביורוליג דווקא לאחר הניצחון מול הפועל תל אביב, כשספגה 92:71 וגם זה אחרי מחצית שנייה שבה קיצצה את ההפרש.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה עודד קטש שיתף: “יש ימים כאלה, שיחקנו מול קבוצה מוכשרת עם הרבה מאוד כלים. אנחנו היינו חצי שנייה באיחור ולא היינו מוכנים לקצב שבו הם שיחקו. אנחנו צריכים ללמוד כי יהיו משחקים כאלה, ויהיו דקות שכל כדור נכנס להם ואנחנו לא מצליחים לקלוע סל. זה קורה”.

“מהר מאוד בחצי הראשון התחלנו להתפזר ולהיות אבודים, שיחקו בגלל התוצאה ולא בדרך הנכונה. זה משהו שאנחנו חייבים ללמוד, באחוזי קליעה כאלה ונגד קבוצה איכותית כזו אפשר להפסיד, אבל הדרך שבה זה קרה היא לא נעימה. נצטרך ללמוד מזה, לצבור ניסיון גם ברגעים כאלה ולהגיב”.

ההבדל מהמשחק מול הפועל ת”א: “הפתיחה די היממה אותנו. צריך ללמוד לבוא עם אותה דריכות, אבל שוב, מדובר ביורוליג עם קבוצות טובות ואם אתה לא מבצע את הדברים ב-100% זו בעיה”.

האם היה מופתע מהיכולת: “לא ציפיתי, אף אחד לא ציפה לכזו פתיחה וזה היה יוצא דופן. לא הופתעתי מהקצב והיכולות שלהם, אבל משהו בנו יצא מהר מאוד משליטה ולא נצמדנו לתוכנית המשחק. במשחק מול הפועל כל מי שפתח התחיל טוב והרבה יותר קל לנהל את זה. יכול להיות שהיה פה עניין מנטלי. כשמובילים ב-20 זה ממש קל, אבל מנהיגים מתגלים במשחקים כאלה”.