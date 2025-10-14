"קטש לא ידע איך לעצור את הסערה של בארסה"

התצוגה החד צדדית של ברצלונה מול מכבי תל אביב הערב (שלישי) בדרך ל-71:92 ביורוליג לא נעלמה מעיניה של התקשורת הספרדית. הקטלונים הציגו מחצית אדירה בבלגרד והוליכו 32:60 בהפסקה, במה שהוגדר על ידי העיתונים בספרד כ"הפגנת כוח מוחלטת" מול הקבוצה של עודד קטש, שנראתה אובדת עצות.

ב’מארקה’ לא חסכו ביקורת כלפי הצד הצהוב: "עוד פסק זמן של עודד קטש, שכבר לא יודע איך לעצור את הסערה הקטלונית. שום דבר לא עובד עבור הקבוצה שלו", נכתב בעיתון, שהוסיף כי "ברצלונה חוגגת בכל התקפה. קטש נאלץ לעצור שוב את המשחק כדי לנסות לעצור את הבלגן של קבוצתו, שמוצפת בהגנה וכאוטית בהתקפה".

גם ב’ספורט’ הקטלוני התרשמו מהשליטה המוחלטת של ברצלונה על הפרקט, וציינו בקצרה, אך בבירור: "בארסה חוסמת לחלוטין את מכבי בהתקפה". ההגנה של הקבוצה האורחת גרמה למכבי לאבד קצב, ביטחון וסדר, כאשר כמעט כל ניסיון התקפי של הישראלים נבלם לפני שהצליחו לייצר זריקה נוחה.

הפער העצום בהפסקה, 28 נקודות לטובת ברצלונה, הוגדר בתקשורת המקומית כהוכחה לכך שהאורחת ממשיכה להיות אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוליג. "זו הצגה של משמעת, תיאום ושליטה מוחלטת בקצב המשחק", נכתב באחד האתרים הקטלונים, “טיול בבלגרד”, סיכמו ב’מארקה’.