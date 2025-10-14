יום שלישי, 14.10.2025 שעה 22:39
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

בוז בזמן ההמנון הישראלי נענה במחיאות כפיים

למרות הסכם הפסקת האש, התקווה לא כובדה בתחילת המשחק באיטליה. למרות זאת הבוז קיבל תגובה מיידית עם מחיאות כפיים. עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
שחקני נבחרת ישראל בהכנות אחרונות (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל בהכנות אחרונות (ראובן שוורץ)

למרות הסכם הפסקת האש בישראל, השנאה כלפי המדינה ממשיכה ברחבי אירופה. אחרי גל המחאות שראינו בנורבגיה, גם באיטליה המצב לא יותר טוב.

בעת נגינת המנון התקווה הישראלי לפני המשחק של הנבחרת מול איטליה, הקהל ביציעים באודינה קרא בוז.

למרות זאת, קריאות הבוז בהמנון הישראלי נענו מיד במחיאות כפיים מנגד בתמיכה בישראל. בנוסף, 2 דגלי פלסטין שהוצגו הורדו, וכעת אין דגלי פלסטין ביציע.

כל זאת קרה אחרי שבמהלך היום היו הפגנות המוניות באזור האצטדיון בעיר שבצפון איטליה. המפגינים קראו “רצח עם”, וטענו כי “הציונות גורמת למוות”.

