בוז בזמן ההמנון הישראלי נענה במחיאות כפיים

למרות הסכם הפסקת האש בישראל, השנאה כלפי המדינה ממשיכה ברחבי אירופה. אחרי גל המחאות שראינו בנורבגיה, גם באיטליה המצב לא יותר טוב.

בעת נגינת המנון התקווה הישראלי לפני המשחק של הנבחרת מול איטליה, הקהל ביציעים באודינה קרא בוז.

למרות זאת, קריאות הבוז בהמנון הישראלי נענו מיד במחיאות כפיים מנגד בתמיכה בישראל. בנוסף, 2 דגלי פלסטין שהוצגו הורדו, וכעת אין דגלי פלסטין ביציע.

כל זאת קרה אחרי שבמהלך היום היו הפגנות המוניות באזור האצטדיון בעיר שבצפון איטליה. המפגינים קראו “רצח עם”, וטענו כי “הציונות גורמת למוות”.