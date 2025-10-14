"בני משפחתי סוחטים אותי, זה שובר לי את הלב"

לפני קצת יותר משבועיים, רומלו לוקאקו הודיע ברשתות החברתיות על מותו של אביו, רוג’ר, שסיים את חייו בבירת קונגו קינשאסה. התוכנית הייתה שהוא ייקבר בקוקלברג שברובע בריסל, בבלגיה, והזמנות ללוויה כבר נשלחו. אך חלוץ נאפולי הודיע על שינוי כפוי בנושא.

לוקאקו הסביר כי ההלוויה בסופו של דבר תתקיים בקונגו, משום שהוא ואחיו נסחטים על ידי בני משפחה אחרים: “כאחים, עשינו כל שביכולתנו כדי להחזיר את גופתו לבלגיה, אך הרגשנו שכמה בני משפחה סוחטים אותנו. אם אבינו היה עדיין איתנו, הוא לעולם לא היה מקבל דבר כזה. עכשיו אני מבין למה הוא תמיד רצה להרחיק אותנו מאנשים מסוימים”.

בגלל שההלוויה לא תקרה בבלגיה, לוקאקו ואחיו לא יספיקו להגיע בזמן לקונגו כדי להשתתף בטקס לכבוד אביו. שחקן אלופת איטליה המשיך בפוסט כנה: “זה שובר לנו את הלב שאנחנו לא יכולים ללוות אותו למנוחתו האחרונה. יש אנשים שחיבלו בזה”.

רומלו לוקאקו (IMAGO)

כידוע, אחיו של רומלו, ג’ורדן לוקאקו, גם הוא שחקן כדורגל. ג’ורדן שיחק באנדרלכט, לאציו, אנטוורפן ואדנספור בין היתר, כשהיום הוא ללא קבוצה. גם אביהם של האחים לוקאקו היה כדורגלן מקצועי. הוא אף כבש שישה שערים ב-13 משחקים בינלאומיים עבור זאיר, שנודעה בשם קונגו-קינשאסה.