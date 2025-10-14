יום שלישי, 14.10.2025 שעה 22:43
כדורגל עולמי

"בני משפחתי סוחטים אותי, זה שובר לי את הלב"

לוקאקו הודיע כי לא יוכל להשתתף בהלוויה של אביו, וסיפר כי דווקא משפחתו גרמה לכך שהטקס יישאר בקונגו ולא בבלגיה: "אבא אמר לי ולאחי להתרחק מהם"

|
רומלו לוקאקו (IMAGO)
רומלו לוקאקו (IMAGO)

לפני קצת יותר משבועיים, רומלו לוקאקו הודיע ברשתות החברתיות על מותו של אביו, רוג’ר, שסיים את חייו בבירת קונגו קינשאסה. התוכנית הייתה שהוא ייקבר בקוקלברג שברובע בריסל, בבלגיה, והזמנות ללוויה כבר נשלחו. אך חלוץ נאפולי הודיע על שינוי כפוי בנושא.

לוקאקו הסביר כי ההלוויה בסופו של דבר תתקיים בקונגו, משום שהוא ואחיו נסחטים על ידי בני משפחה אחרים: “כאחים, עשינו כל שביכולתנו כדי להחזיר את גופתו לבלגיה, אך הרגשנו שכמה בני משפחה סוחטים אותנו. אם אבינו היה עדיין איתנו, הוא לעולם לא היה מקבל דבר כזה. עכשיו אני מבין למה הוא תמיד רצה להרחיק אותנו מאנשים מסוימים”.

בגלל שההלוויה לא תקרה בבלגיה, לוקאקו ואחיו לא יספיקו להגיע בזמן לקונגו כדי להשתתף בטקס לכבוד אביו. שחקן אלופת איטליה המשיך בפוסט כנה: “זה שובר לנו את הלב שאנחנו לא יכולים ללוות אותו למנוחתו האחרונה. יש אנשים שחיבלו בזה”.

רומלו לוקאקו (IMAGO)רומלו לוקאקו (IMAGO)

כידוע, אחיו של רומלו, ג’ורדן לוקאקו, גם הוא שחקן כדורגל. ג’ורדן שיחק באנדרלכט, לאציו, אנטוורפן ואדנספור בין היתר, כשהיום הוא ללא קבוצה. גם אביהם של האחים לוקאקו היה כדורגלן מקצועי. הוא אף כבש שישה שערים ב-13 משחקים בינלאומיים עבור זאיר, שנודעה בשם קונגו-קינשאסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */