צעיר מעזה חיפש קבוצה, מועדון מאיטליה החתימו

סיפור קצת הזוי שמגיע אלינו ממקום לא צפוי, מעזה. בחור עזתי בשם יוסוף, שחקן כדורגל בן 21, חולם להפוך לכדורגלן מקצועי ובפרט באיטליה. לטענתו, המלחמה עם ישראל “שינתה את חייו לנצח” וכדי לצאת מהרצועה הוא פתח בקריאה ברשתות החברתיות, שם יש לו אלפי עוקבים, כשהוא מחפש מועדון שיקלוט אותו.

מי שנענתה לחיפושיו היא באקולי סיביליה, קבוצה קטנה מאזור דרום ארץ המגף, שמשחקת בליגה האיטלקית השישית והחליטה להחתים באופן רשמי את יוסוף בשורותיה. בתקשורת האיטלקית דיווחו: “יוסוף פועל לפתיחת מסדרון הומניטרי ולמעבר לאיטליה עם כל משפחתו”.

באיטליה התעניינו מקרוב בחיבוק הדי חריג שקיבל יוסוף מבאקולי סיביליה, וגם ראיינו את בן ה-21: “האליל שלי ללא ספק הוא כריסטיאנו רונאלדו, ואני אוהד את נאפולי. ראיתי כמה סרטונים של שערים שכבשה באקולי סיביליה, היא נראית באמת קבוצה נהדרת”.

מבחינת ההיסטוריה, בשיאה, באקולי סיביליה עלתה לסרייה ד' בסוף עונת 2004/05. מאז, המועדון הגיע למקום השני ארבע פעמים ופעם אחת למקום השלישי, והחמיץ את העלייה לליגה השלישית ארבע פעמים בסך הכל.