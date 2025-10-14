יום שלישי, 14.10.2025 שעה 20:33
כדורגל ישראלי

צעיר מעזה חיפש קבוצה, מועדון מאיטליה החתימו

יוסוף בן ה-21 השתמש ברשתות החברתיות כדי להגיע לקבוצת כדורגל שתקלוט אותו, באקולי סיביליה מהליגה השישית החליטה לצרפו: "יעבור עם כל משפחתו"

|
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

סיפור קצת הזוי שמגיע אלינו ממקום לא צפוי, מעזה. בחור עזתי בשם יוסוף, שחקן כדורגל בן 21, חולם להפוך לכדורגלן מקצועי ובפרט באיטליה. לטענתו, המלחמה עם ישראל “שינתה את חייו לנצח” וכדי לצאת מהרצועה הוא פתח בקריאה ברשתות החברתיות, שם יש לו אלפי עוקבים, כשהוא מחפש מועדון שיקלוט אותו.

מי שנענתה לחיפושיו היא באקולי סיביליה, קבוצה קטנה מאזור דרום ארץ המגף, שמשחקת בליגה האיטלקית השישית והחליטה להחתים באופן רשמי את יוסוף בשורותיה. בתקשורת האיטלקית דיווחו: “יוסוף פועל לפתיחת מסדרון הומניטרי ולמעבר לאיטליה עם כל משפחתו”.

באיטליה התעניינו מקרוב בחיבוק הדי חריג שקיבל יוסוף מבאקולי סיביליה, וגם ראיינו את בן ה-21: “האליל שלי ללא ספק הוא כריסטיאנו רונאלדו, ואני אוהד את נאפולי. ראיתי כמה סרטונים של שערים שכבשה באקולי סיביליה, היא נראית באמת קבוצה נהדרת”.

מבחינת ההיסטוריה, בשיאה, באקולי סיביליה עלתה לסרייה ד' בסוף עונת 2004/05. מאז, המועדון הגיע למקום השני ארבע פעמים ופעם אחת למקום השלישי, והחמיץ את העלייה לליגה השלישית ארבע פעמים בסך הכל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */