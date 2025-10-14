יום שלישי, 14.10.2025 שעה 19:43
כדורגל עולמי

למדה מריאל: המהלך של ליברפול בשוק ההעברות

לאחר שעסקת גואהי נפלה ביום האחרון לחלון הקיץ, אלופת אנגליה לא תפנה פעם נוספת בינואר, אלא תחתים את הבלם בסוף העונה. קונאטה צפוי למעבר דומה

|
איברהימה קונאטה ומארק גואהי (IMAGO)
איברהימה קונאטה ומארק גואהי (IMAGO)

ליברפול נותרה מאוכזבת לאחר שביום האחרון לחלון ההעברות של הקיץ, עסקה שכבר הייתה נראית סגורה עם קריסטל פאלאס בנוגע למארק גואהי קרסה ברגע האחרון.

אלופת אנגליה כבר הייתה מוכנה לשלם 35 מיליון אירו על שחקן בשנת חוזה, אך לבסוף המהלך לא יצא לפועל. כעת, נראה כי היא מכוונת מחדש, ולמרות הפציעות במרכז ההגנה הקצר, לא תנסה להניע מהלך שוב בינואר.

הקבוצה למעשה למדה מצורת העבודה שריאל מדריד סיגלה לעצמה בשנים האחרונות, לפיה היא מחכה לסיום חוזה של שחקנים אותם היא רוצה, ומחתימה אותם ללא תשלום לקבוצה. בדיוק את זה ליברפול מתכננת לעשות עם גואהי, ולכן תחכה לסוף העונה.

מארק גואהי, ליברפול תחכה לסוף החוזה שלו (IMAGO)מארק גואהי, ליברפול תחכה לסוף החוזה שלו (IMAGO)

במקביל, הבלאנקוס צפויים להיות הצד השני של אותו המטבע. איברהימה קונאטה מהמרסיסיידרס כבר נמצא על הכוונת שלהם כשגם הוא מסיים חוזה בתום עונת 2025/26.

נכון לדיווחים האחרונים באנגליה בנושא, נציגיו של הבלם הבהירו כי אין לו הבטחה לריאל מדריד כי הוא מגיע בקיץ. למרות זאת, גרירת הרגליים סביב נושא החוזה החדש מצביעה על עזיבה אפשרית, וכנראה שהבלם הצרפתי יהיה עוד שם ברשימה שהתקשה לסרב לבלאנקוס.

