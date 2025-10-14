יום שלישי, 14.10.2025 שעה 19:45
165-137פאריס סן-ז'רמן1
155-157מארסיי2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

פאטי הכפיל את ערכו, סעיף הרכישה נראה מצחיק

מדהים: השווי של הספרדי שמושאל מברצלונה למונאקו הוכפל בתוך חודשיים, כשהמניה של השחקן עלתה לראשונה מאז 2020 בעקבות פתיחת העונה המרשימה בצרפת

|
אנסו פאטי (IMAGO)
אנסו פאטי (IMAGO)

אנסו פאטי בתקופה נהדרת. הוא מצא מחדש את הקסם שלו במונאקו אחרי קדם עונה אינטנסיבי שסייע לו להשתקם פיזית, וכעת הוא שוב זורח. בוגר מחלקת הנוער של ברצלונה מנצל היטב את תקופת ההשאלה שלו, וכבר כבש שישה שערים בחמישה משחקים, מה שהפך אותו לאחד השחקנים הבולטים בליגה הצרפתית.

היכולת המרשימה שלו הביאה לכך שבפעם הראשונה מזה חמש שנים, שווי השוק שלו עלה שוב. באתר “Transfermarkt” מעריכים אותו כעת ב-10 מיליון אירו, כפול מהשווי שהיה רק לפני מספר שבועות, וזו הפעם הראשונה מאז 2019 שבה השחקן מצליח להעלות את ערכו. ייתכן שמונאקו עשתה כאן עסקה גדולה במיוחד.

השיא של פאטי הגיע בין השנים 2020 ל-2021, אז הפריצה שלו בברצלונה הייתה מסחררת. המועדון הקטלוני העניק לו את החולצה מספר 10, והוא נחשב לאחת ההבטחות הגדולות בכדורגל העולמי כשהוא רק בן 18, עם שווי שוק של 80 מיליון אירו. אך הקריירה שלו נקטעה בשל פציעות חוזרות ונשנות, שהשביתו אותו לתקופות ארוכות.

אנסו פאטי (IMAGO)אנסו פאטי (IMAGO)

בברצלונה הוא לא הצליח למצוא רצף משחקים ונאלץ לעבור בהשאלה לברייטון. בעונה שעברה, האנזי פליק רצה להשאירו, אך כמעט שלא השתמש בו, והעונה הסתיימה ללא תארים. שוויו קרס ל-5 מיליון אירו בלבד, כמעט ומחק לחלוטין את ערכו כנכס עבור ברצלונה.

לכן, גם ברצלונה וגם סוכנו של פאטי, ז’ורז’ה מנדש, חיפשו פתרון שיהיה מועיל לשני הצדדים. מונאקו החליטה להמר עליו, שחקן שחוזהו בברצלונה הסתיים ב-2028 אך הוארך בשנה נוספת עד 2029 כדי לפרוס את שכרו, והשאלתו נקבעה עם סעיף רכישה בגובה של 11 מיליון אירו בלבד. אמנם לברצלונה נותר אחוז ממכירה עתידית, אך אם החלוץ ימשיך בכושרו הנוכחי, העסקה תתגלה כרווחית במיוחד עבור המועדון מהנסיכות.

אנסו פאטי חוגג (IMAGO)אנסו פאטי חוגג (IMAGO)

באתר “Transfermarkt” יעדכנו שוב את הערכות השווי בסיום העונה, ואנסו פאטי עשוי לרשום זינוק נוסף ומשמעותי. ייתכן שסעיף הרכישה של 11 מיליון אירו יהיה נמוך מדי. למעשה, ההתאוששות שלו לא נעלמה מעיני השוק, וכבר כעת ישנם מועדונים מהפרמייר ליג שעוקבים אחריו, אחד מהם הוא אברטון.

בינתיים, במונאקו לא ממהרים לקבל החלטות. הם ממשיכים להעניק לספרדי אמון מלא, בתקווה שיוכל לשמור על כשירותו לאורך כל העונה. אם הכל יתנהל כשורה, הם צפויים לממש את סעיף הרכישה בזמן, בסופה. לפאטי חוזה משמעותי, גם לאחר שהסכים לקצץ בשכרו ולפרוס אותו עד 2029, ונותר לראות כיצד יתפתח עתידו במועדון מהנסיכות. דבר אחד ברור, בגיל 22 בלבד, הוא יכול להפוך לשחקן בעל ערך עצום.

בברצלונה כבר מבינים כי הסיכוי שפאטי יחזור למועדון נמוך, אף שהשחקן עצמו היה שמח לעשות זאת בתנאים המתאימים. הכול תלוי באמון שיינתן לו בטווח הקצר והבינוני, משהו שלא קרה בשנים האחרונות. במועדון הקטלוני מעריכים שסביר להניח שסעיף הרכישה ימומש, ולאחר מכן יחליטו מונאקו והשחקן מה יהיה הצעד הנכון לעתידו. הימור לא פשוט, שיכול להתברר כהצלחה גדולה.

