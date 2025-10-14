בארלה, רספדורי ורטגי בהרכב איטליה לישראל

בעוד זמן קצר נבחרת ישראל תפגוש את איטליה במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. מדובר בהתמודדות חשובה מאוד עבור שני הצדדים, כאשר עוד ועוד נבחרות משיגות בימים אלה את הכרטיס לגביע העולם ב-2026, או לפחות מתקרבות לשלב הפלייאוף.

נבחרת ישראל עם 9 נקודות בסך הכל אחרי שישה משחקים ובמקום השלישי, כאשר נבחרת איטליה במקום השני עם 12 נקודות, אבל לאזורי יש משחק פחות והם שיחקו חמישה מפגשים. ניצחון של הנבחרת מארץ המגף יחסל סופית את הסיכוי של ישראל לסיים במקום השני.

הרכב נבחרת איטליה: ג'יאנלואיג'י דונארומה, ג'ובאני די לורנצו, ג'אנלוקה מנצ'יני, ריקרדו קלאפיורי, פדריקו דימארקו, אנדראה קמביאסו, ניקולו בארלה, סנדרו טונאלי, מנואל לוקאטלי, ג'אקומו רספדורי ומתאו רטגי.

המשחק האחרון נגד איטליה היה בלתי נשכח, אבל גם הוא נגמר עם חמישייה לרשת של דניאל פרץ. אמנם שם ישראל כבשה ארבעה שערים ולרגעים מסוימים הציתה את הדמיון, אך לבסוף היא יצאה עם מחמאות וללא נקודות, במשחק מדהים ומהנה לצפייה, שנגמר 4:5 לאיטליה.