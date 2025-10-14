אנצ'לוטי לא מתרגש, קאסמירו: קריסה מוחלטת

נבחרת ברזיל חטפה הלם ביפן, והתגובות לא איחרו להגיע. ארבעה ימים בלבד אחרי ה-0:5 המרשים מול דרום קוריאה, הסלסאו של קרלו אנצ’לוטי ספגה הפסד מפתיע 3:2 ליפן במשחק הכנה בטוקיו, הניצחון הראשון אי פעם של היפנים מול אלופת העולם לשעבר. ברזיל הובילה 0:2 במחצית, אך קרסה לחלוטין במחצית השנייה ואיבדה את היתרון בשל טעויות הגנתיות קשות.

את שני השערים לברזיל כבשו פאולו הנריקה וגבריאל מרטינלי, אך במחצית השנייה טעות של הבלם פבריסיו ברונו הובילה לשער מצמק של טאקומי מינאמינו, ובהמשך אותה טעות כפולה שלו הסתיימה בשער עצמי שאיזן ל-2:2. בדקה ה-71, אייאסה יודה נגח את שער הניצחון והשלים מהפך היסטורי עבור היפנים.

קפטן הנבחרת, קאסמירו, לא חסך במילים אחרי השריקה: "זו הייתה קריסה מוחלטת של כל הנבחרת במחצית השנייה", אמר. "אם אתה נרדם ל-45 דקות, זה יכול לעלות לך בגביע העולם, בקופה אמריקה, במדליה, בחלום של ארבע שנים. כולנו היינו רחוקים מהיכולת שלנו, ובטופ העולמי, הפרטים הקטנים הם שעושים את ההבדל. אחרי הניצחון הגדול על דרום קוריאה אולי נכנסנו שאננים, אבל אסור לנו לשכוח ש-45 דקות כאלה יכולות להרוס חלום ילדות".

המאמן קרלו אנצ’לוטי ניסה לשמור על פרופורציות, אך הודה כי נדרש שינוי מנטלי: "טעויות אישיות לא משפיעות על מקומו של שחקן בנבחרת, אבל מה שאנחנו צריכים לבחון זה איך הקבוצה מגיבה אחרי טעות ראשונה, ושם נכשלנו", אמר. "לא שמרנו על איזון, איבדנו את הריכוז והחשיבה החיובית. זו הייתה תגובה רעה מאוד, וזה הלקח העיקרי שלנו מהמשחק הזה. עד לטעות של פבריסיו שלטנו היטב, אבל ברגע שאיבדנו את הראש, איבדנו גם את המשחק".

למרות ההפסד, אנצ’לוטי הבהיר כי הוא לא מתכוון לשנות את תוכנית ההכנה למונדיאל: "נמשיך לבחון שחקנים גם בחלון המשחקים של נובמבר. חשוב לשמור על איזון, שיחקנו נהדר מול דרום קוריאה, טוב מאוד במחצית הראשונה מול יפן, וגרוע מאוד במחצית השנייה. זה חלק מהתהליך. במונדיאל נצטרך יציבות, זה המפתח".