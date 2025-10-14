יום שלישי, 14.10.2025 שעה 20:32
כדורגל ישראלי

הכי מרגש שיש: הפועל ב"ש ביקרה את איתן הורן

שורד השבי ואוהד הדרומיים שחזר אתמול אחרי שנתיים בידי חמאס, נפגש והצטלם עם סטויאנוב, רועי לוי ומנכ"ל המועדון. כזכור, טס מעל טרנר בדרך לביה"ח

|
ניר כץ, יואן סטויאנוב ורועי לוי עם יאיר, עמוס ואיתן הורן (הפועל ב
ניר כץ, יואן סטויאנוב ורועי לוי עם יאיר, עמוס ואיתן הורן (הפועל ב"ש)

איתן הורן שב הביתה. אתמול (שני), אחרי שנתיים של סיוט בשבי החמאס, אחיו של יאיר הורן שנחטף גם הוא לעזה, חזר הביתה יחד עם יתר 20 החטופים החיים ששהו לאורך תקופה ארוכה מדי ברצועה.

איתן ויאיר הם אוהדי הפועל באר שבע, וגם בעת חזרתם מהשבי, חגו עם המסוק שהוביל אותם לבית החולים מעל אצטדיון טרנר. יאיר עשה זאת ראשון ואיתן עשה זאת אחריו כאמור אתמול.

היום, המועדון מבירת הנגב הצליח לרגש כשנפגש עם איתן בביה”ח. מנכ”ל המועדון ניר כץ והשחקנים יואן סטויאנוב ורועי לוי, הצטלמו עם איתן, יאיר ואחיהם הנוסף עמוס, יחד עם חולצות וצעיפי הפועל ב”ש כמובן: “כמה כיף לראות אתכם יחד”.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

