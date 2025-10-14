יום שלישי, 14.10.2025 שעה 18:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הפגנה פרו פלסטינית באיטליה: עדיין יש רצח עם

כוחות המשטרה נערכים למשחק, שלטי "רצח עם" ודגלי פלסטין ברחובות, אחת המפגינות התראיינה: "ציוניזם גורם למוות". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
שלטי תמיכה בפלסטין באודינה (פרטי)
שלטי תמיכה בפלסטין באודינה (פרטי)

עם שלטים של “רצח עם”, דגלי פלסטין ומסרים אנטי ישראלים נוספים, נערכת הפגנה פרו פלסטינית בכיכר באיטליה בסמוך למשחק שיתקיים באודינה בין האזורי לנבחרת ישראל הערב (שלישי, 21:45). שעות לפני המשחק, מפגינים החלו להיאסף, והמשטרה נערכת בכוחות מרובים. כתב ONE שוחח עם אחת המפגינות הפרו פלסטיניות.

איך קוראים לך?
”אנג’לה”.

נחתם הסכם שלום במזרח התיכון, אז למה את מוחה?”
”יש הסכם להפסקת אש, עדיין יש רצח עם, אנשים עדיין מתים מרעב”.

שלט פלסטין נתלה (פרטי)שלט פלסטין נתלה (פרטי)

את יודעת את כל הפרטים? את אומרת רצח עם והרעבה, הרבה אומרים שזה לא נכון.
”כמה אנשים אומרים שזה נכון, אבל הרבה אומרים שזה לא. שוחחנו עם אנשים פלסטינים וארגונים שאומרים שיש רצח עם ושאנשים מתים מרעב”.

ראיתם ששוחררו החטופים? מה חשבתם על זה?
”אני שמחה שאנשים לא מתים, בין אם הם ישראלים או פלסטינים”.

את רוצה שלום?
”כן, שלום אמיתי, שמכבדים את הזכויות של כל אחד, כי שלום בלי זכויות הוא לא שלום”.

כאפיות באודינה (פרטי)כאפיות באודינה (פרטי)

מה חשבת על המתקפה ב-7 באוקטובר?
”זה היה נורא, מתקפה אחת מני רבות מטעם הפלסטינים וגם הישראלים”.

את נגד הציונים?
”אני מרגישה שזה גורם למוות ולכאב לצד אחר, אני לא נגד שום דת, אבל אם יש דת שגורמת דברים כאלה”…

תומכי פלסטין ברחובות איטליה (פרטי)תומכי פלסטין ברחובות איטליה (פרטי)

יש רק מדינה יהודית אחת והרבה מדינות ערביות, הרבה אומרים שציוניזם זה לא בסדר. את מבינה את זה?
”הציוניזם לא בסדר בגלל מה שהוא עושה, זה עדיין שטח כבוש, ישראל נוצרה על הנייר, אבל זה לא משהו היסטורי”.

קראת את התנ”ך?
”לא קראתי את התנ”ך. פעם כל הדתות גרו שם יחד עד שהשטח נכבש”.

אז את מאשימה את הציונים?
”לגמרי”.

משאית ועליה שלטים התומכים בפלסטין (פרטי)משאית ועליה שלטים התומכים בפלסטין (פרטי)
/* LAST / NEXT ROUNDs */