הפגנה פרו פלסטינית באיטליה: עדיין יש רצח עם

עם שלטים של “רצח עם”, דגלי פלסטין ומסרים אנטי ישראלים נוספים, נערכת הפגנה פרו פלסטינית בכיכר באיטליה בסמוך למשחק שיתקיים באודינה בין האזורי לנבחרת ישראל הערב (שלישי, 21:45). שעות לפני המשחק, מפגינים החלו להיאסף, והמשטרה נערכת בכוחות מרובים. כתב ONE שוחח עם אחת המפגינות הפרו פלסטיניות.

איך קוראים לך?

”אנג’לה”.

נחתם הסכם שלום במזרח התיכון, אז למה את מוחה?”

”יש הסכם להפסקת אש, עדיין יש רצח עם, אנשים עדיין מתים מרעב”.

שלט פלסטין נתלה (פרטי)

את יודעת את כל הפרטים? את אומרת רצח עם והרעבה, הרבה אומרים שזה לא נכון.

”כמה אנשים אומרים שזה נכון, אבל הרבה אומרים שזה לא. שוחחנו עם אנשים פלסטינים וארגונים שאומרים שיש רצח עם ושאנשים מתים מרעב”.

ראיתם ששוחררו החטופים? מה חשבתם על זה?

”אני שמחה שאנשים לא מתים, בין אם הם ישראלים או פלסטינים”.

את רוצה שלום?

”כן, שלום אמיתי, שמכבדים את הזכויות של כל אחד, כי שלום בלי זכויות הוא לא שלום”.

כאפיות באודינה (פרטי)

מה חשבת על המתקפה ב-7 באוקטובר?

”זה היה נורא, מתקפה אחת מני רבות מטעם הפלסטינים וגם הישראלים”.

את נגד הציונים?

”אני מרגישה שזה גורם למוות ולכאב לצד אחר, אני לא נגד שום דת, אבל אם יש דת שגורמת דברים כאלה”…

תומכי פלסטין ברחובות איטליה (פרטי)

יש רק מדינה יהודית אחת והרבה מדינות ערביות, הרבה אומרים שציוניזם זה לא בסדר. את מבינה את זה?

”הציוניזם לא בסדר בגלל מה שהוא עושה, זה עדיין שטח כבוש, ישראל נוצרה על הנייר, אבל זה לא משהו היסטורי”.

קראת את התנ”ך?

”לא קראתי את התנ”ך. פעם כל הדתות גרו שם יחד עד שהשטח נכבש”.

אז את מאשימה את הציונים?

”לגמרי”.