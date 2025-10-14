פספוס: נבחרת ישראל עד גיל 17 לא תעפיל ליורו

נבחרת ישראל עד גיל 17 פספסה את ההזדמנות להעפיל לאליפות אירופה הקרובה. החבורה של אריק בנאדו הובסה היום (שלישי) 5:0 מול נבחרת צרפת במסגרת המשחק השלישי והאחרון של בית מספר 9 במוקדמות, כשבמקביל רומניה גברה 1:5 על אזרבייג’ן – מה שגרם לכחולים לבנים לסיים במקום השלישי.

אחרי שפתחו עם 1:1 מול הרומנים, בנאדו וחניכיו נשמו לרווחה במחזור השני עם 1:5 גדול וחשוב על האזרים. אך כאמור, נגד הטירקולור הסיפור כבר היה שונה. הקשר בלייב מונדו כבש לזכות הצרפתים בדקה ה-20, הקיצוני ארון גאדו הוסיף צמד (40’, 50’), כשלפני שערו השני גם לואן מריפלד הצטרף לחגיגה (46’) וכריסט באטולה (89’) סגר סיפור.

ישראל סיימה שלישית ומכאן תמשיך במסגרת הטורניר, אולם ללא אפשרות לעלות ליורו כשהיא כן תשתתף בשלב B לפי הפורמט החדש שאופ”א יצרה לתחרות. איך זה עובד: בסיבוב הראשון הכללי, כל נבחרת משחקת פעם אחת מול כל יריבה בבית כשיש מארחת אחת – במקרה של הבית הישראלי מדובר בצרפת. ומה לגבי הסיבוב השני?

אריק בנאדו (חגי מיכאלי)

בסיבוב השני, שלב A מכיל את הנבחרות החזקות יותר או אלו שסיימו בשני המקומות הראשונים בסיבוב הראשון, והן מתחלקות לבתים חדשים – כששם מי שתסיים ראשונה בכל בית, תעפיל ליורו. בשלב B, נמצאות יתר הנבחרות שמתחלקות לבתים חדשים – כששם מי שתסיים ראשונה בכל בית, תקודם לשלב A בטורניר המוקדמות הבא. לכן לנבחרת של בנאדו יש עוד מה להשיג.

הרכב נבחרת ישראל U17 שפתח: ינאל בזדוג, טל בורקו, תומר פלג, סהר לביא, עידן טאירי (שי וקסמן, 46’), עדו ברקו, בן דג'אני, ליאם לוסקי (שלו ג'נאח, 74’), תמיר בר (עידן דדיה, 46’), ארז דידי (הראל בכור, 57’), אדם גרימברג (בן זוארץ, 57’).